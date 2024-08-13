Інтерв'ю з Трампом: Маск повідомив про масштабну DDoS-атаку на соцмережу Х

Про це Маск написав у соцмережі Х.

"Схоже, на X відбувається масована DDOS-атака. Працюємо над тим, щоб зупинити її. У гіршому випадку, ми продовжимо (інтерв'ю з Дональдом Трампом, - ред.) з меншою кількістю слухачів наживо і опублікуємо розмову пізніше", - йдеться у повідомленні.

Розмова Ілона Маска з Дональдом Трампом мала розпочатися близько 03:00. Втім, велика кількість користувачів не змогла потрапити у простір. При спробі увійти з'являлося повідомлення: "Цей простір недоступний".

Фото: скриншот