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Головна Технології Інтерв'ю з Трампом: Маск повідомив про масштабну DDoS-атаку на соцмережу Х

Інтерв'ю з Трампом: Маск повідомив про масштабну DDoS-атаку на соцмережу Х

Ольга Бабишена
13 серпня, 2024 вiвторок
03:47
Технології соцмережа Х (Твіттер)

Вночі вівторка, 13 серпня, Ілон Маск повідомив, що на соцмережу Х здійснили масштабну DDoS-атаку під час того, як на платформі мало відбутися інтерв'ю з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом

Зміст

Про це Маск написав у соцмережі Х.

"Схоже, на X відбувається масована DDOS-атака. Працюємо над тим, щоб зупинити її. У гіршому випадку, ми продовжимо (інтерв'ю з Дональдом Трампом, - ред.) з меншою кількістю слухачів наживо і опублікуємо розмову пізніше", - йдеться у повідомленні. 

Розмова Ілона Маска з Дональдом Трампом мала розпочатися близько 03:00. Втім, велика кількість користувачів не змогла потрапити у простір. При спробі увійти з'являлося повідомлення: "Цей простір недоступний". 

Фото: скриншот

  • Єврокомісар з питань внутрішнього ринку ЄС Тьєррі Бретон заявив, що через майбутнє інтерв'ю американського бізнесмена Ілона Маска з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом існує ризик поширення потенційно шкідливого контенту. 
Теги:
Світ
Дональд Трамп
Ілон Маск
США
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