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Ексклюзив

Генерал армії України Маломуж назвав єдиний спосіб змусити Путіна дотримуватися принципів міжнародного права

Оксана Ліховід
14 лютого, 2025 п'ятниця
15:24
Світ Володимир Путін

Генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010) Микола Маломуж зазначив, що наразі розроблено 46 елементів протидії путінському режиму

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Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"План, який буде затверджений адміністрацією Трампа і погоджений з Європою, має бути розроблений та ініційований нашою державою. Але я знаю команду Трампа, яка дійсно часто не має кваліфікації та має протилежне бачення. Однак для того, щоб вони могли консолідувати свої зусилля та вибрати правильний формат дій, потрібно працювати з командою Трампа, з самим Трампом. Це єдиний спосіб захистити нашу позицію", - підкреслив Маломуж.

За словами генерала, щоб змусити Росію до виконання принципів міжнародного права, потрібна глибока системна робота. Зараз триває серйозна боротьба щодо України та перспектив світопорядку. Україні потрібна модель, яка має кілька аспектів.

"Один з основних - це реальна допомога Україні та залучення всіх засобів підтримки України у військовій сфері. Це високоточна зброя, величезна кількість боєприпасів, системи забезпечення всіх процесів по всіх каналах, включаючи розвідувальні та логістичні.

Це навіть введення військ, а також конкретне питання, якщо Росія загрожує застосуванням ядерної зброї, то які будуть контрдії з боку США. Це частина оперативних дій. Це дії проти самого Путіна, його оточення, родичів, умовних еліт, які підтримують Путіна і формують його позицію мілітаризму.

Також вплив на суспільний лад у Росії, який дуже вразливий. Наразі розроблено 46 таких елементів, серед яких санкції, падіння цін на нафту та газ. Тобто є багато інструментів і конкретних програм дій", – наголосив Маломуж.

  • Президент Володимир Зеленський заявив, що якщо Україна не буде в НАТО, їй знадобиться натовське озброєння та армія чисельністю 1,5 мільйона військових.
Теги:
Новини
Економіка
Україна
Росія
Володимир Путін
Європа
ЗСУ
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Війна з Росією
Микола Маломуж
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