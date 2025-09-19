Генеральна конференція МАГАТЕ ухвалила резолюцію з вимогою деокупації Запорізької АЕС

Про це повідомляє Міненерго.

Резолюція була ініційована Україною за підтримки її міжнародних партнерів і стала ще одним важливим сигналом світової спільноти щодо неприпустимості дій Росії, які ставлять під загрозу ядерну безпеку всього континенту. Документ підтримали 62 держави-члени.

"Ми вдячні кожній країні, яка підтримала цей важливий документ. 62 голоси "за" – це чітка позиція цивілізованого світу: ядерний тероризм є неприйнятним, а окупована Росією Запорізька АЕС має бути негайно повернута під контроль України. Ми продовжуватимемо працювати з МАГАТЕ та нашими партнерами, щоб забезпечити виконання кожного пункту цього рішення", - заявила міністерка енергетики України Світлана Гринчук.

Що містить резолюція?

Резолюція містить прямий заклик до невідкладного виведення всього неуповноваженого військового та іншого персоналу із ЗАЕС. Документ підтверджує, що Запорізька АЕС та всі ядерні об'єкти в Україні повинні працювати під повним суверенним контролем компетентних українських органів.

Резолюція також підтвердила мандат та безперервну роботу місії МАГАТЕ на ЗАЕС – попри постійні спроби Росії підірвати її діяльність.

Присутність експертів Агентства означає, що кожен інцидент, кожен ризик і кожна атака будуть зафіксовані та винесені на міжнародний рівень.

Разом з тим резолюція нагадала про російські удари по Чорнобильській зоні та пошкодження Нового безпечного конфайнмента, що створює ризики для міжнародної ядерної безпеки.

"Міністерство енергетики України розглядає цю резолюцію як крок на шляху до відновлення ядерної безпеки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Запорізька атомна електростанція, найбільша в Європі, перебуває під російською окупацією з 4 березня 2022 року.