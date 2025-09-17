МАГАТЕ зафіксувало обстріли поблизу Запорізької АЕС: піднявся чорний дим

Про це заявив гендиректор агентства Рафаель Гроссі.

За словами МАГАТЕ, декілька артилерійських снарядів поцілили в район поза периметром ЗАЕС – приблизно в 400 метрах від зовнішнього сховища дизельної паливної ферми.

Також вважається, що інцидент спричинив пожежі, які є контрольованими.

"Ця інформація відповідала власним спостереженням команди про обстріли, які чули близько двох годин з 13:26 за місцевим часом, включаючи три раунди поблизу місця близько 14:30. Також було чутно стрілянини. Дим з місць за межами майданчика пізніше спостерігала команда з головної адміністративної будівлі ЗАЕС", – йдеться в заяві.

Нині група агентства не змогла відвідати район обстрілу, але зробить це завтра, якщо буде сприятлива безпекова ситуація.

"Як я сказав вчора на генеральній конференції МАГАТЕ, військові дії все ще загрожують Запорізькій атомній електростанції. Те, що колись було практично немислимим - обстріли або інша військова діяльність, що відбувалися поблизу великих ядерних об'єктів - стало регулярним явищем під час цієї жахливої війни. Я неодноразово закликав до максимального військового обмеження поблизу атомних електростанцій, і сьогодні я роблю це знову. Це має припинитися, поки не стало надто пізно", – сказав Гроссі.