МАГАТЕ зафіксувало обстріли поблизу Запорізької АЕС: піднявся чорний дим
Команда МАГАТЕ на Запорізькій атомній електростанції зафіксувала обстріли поблизу ділянки: чорний дим піднявся в трьох локаціях
Про це заявив гендиректор агентства Рафаель Гроссі.
За словами МАГАТЕ, декілька артилерійських снарядів поцілили в район поза периметром ЗАЕС – приблизно в 400 метрах від зовнішнього сховища дизельної паливної ферми.
Також вважається, що інцидент спричинив пожежі, які є контрольованими.
"Ця інформація відповідала власним спостереженням команди про обстріли, які чули близько двох годин з 13:26 за місцевим часом, включаючи три раунди поблизу місця близько 14:30. Також було чутно стрілянини. Дим з місць за межами майданчика пізніше спостерігала команда з головної адміністративної будівлі ЗАЕС", – йдеться в заяві.
Нині група агентства не змогла відвідати район обстрілу, але зробить це завтра, якщо буде сприятлива безпекова ситуація.
"Як я сказав вчора на генеральній конференції МАГАТЕ, військові дії все ще загрожують Запорізькій атомній електростанції. Те, що колись було практично немислимим - обстріли або інша військова діяльність, що відбувалися поблизу великих ядерних об'єктів - стало регулярним явищем під час цієї жахливої війни. Я неодноразово закликав до максимального військового обмеження поблизу атомних електростанцій, і сьогодні я роблю це знову. Це має припинитися, поки не стало надто пізно", – сказав Гроссі.
- 2 вересня диктатор Володимир Путін заявив, що допускає можливість співпраці на Запорізькій атомній електростанції у тристоронньому форматі за участі США та України.
