Гейлі назвала Трампа невдахою і заявила, що не зніматиметься з праймеріз партії
Попри перемогу експрезидента США Дональда Трампа в штаті Нью-Гемпшир, колишня пані посол Штатів в ООН і кандидатка на посаду президента Ніккі Гейлі заявила, що поки не зніматиме свою кандидатуру з праймеріз Республіканської партії
Про це повідомляє CNN.
Зазначається, що Гейлі пообіцяла залишитися в республіканських перегонах, сказавши, що тепер вона зосередиться на праймеріз 24 лютого у своєму рідному штаті Південна Кароліна.
За її словами, перегони серед республіканців ще далекі до завершення і "є ще десятки штатів, які потрібно пройти". Також кандидатка назвала Трампа "невдахою та єдиним республіканцем у країні, якого може перемогти Джо Байден".
Сам же Трамп заявив, що Гейлі має вийти з перегонів партії після його перемоги у Нью-Гемпширі.
"Самозванка, яка заявила про перемогу, всупереч дуже поганим результатам", - сказав 45-й президент США.
Однак Гейлі привітала його з перемогою в штаті під час своєї промови.
- Нагадаємо, 23 січня експрезидент США Дональд Трамп переміг на праймеріз Республіканської партії у штаті Нью-Гемпшир, обігнавши ще одну кандидатку від Республіканської партії Ніккі Гейлі. Від Демократичної партії в цьому штаті переміг Джо Байден.
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