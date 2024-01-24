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Гейлі назвала Трампа невдахою і заявила, що не зніматиметься з праймеріз партії

24 січня, 2024 середа
09:44
Світ

Попри перемогу експрезидента США Дональда Трампа в штаті Нью-Гемпшир, колишня пані посол Штатів в ООН і кандидатка на посаду президента Ніккі Гейлі заявила, що поки не зніматиме свою кандидатуру з праймеріз Республіканської партії

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що Гейлі пообіцяла залишитися в республіканських перегонах, сказавши, що тепер вона зосередиться на праймеріз 24 лютого у своєму рідному штаті Південна Кароліна. 

За її словами, перегони серед республіканців ще далекі до завершення і "є ще десятки штатів, які потрібно пройти". Також кандидатка назвала Трампа "невдахою та єдиним республіканцем у країні, якого може перемогти Джо Байден".

Сам же Трамп заявив, що Гейлі має вийти з перегонів партії після його перемоги у Нью-Гемпширі.

"Самозванка, яка заявила про перемогу, всупереч дуже поганим результатам", - сказав 45-й президент США.

Однак Гейлі привітала його з перемогою в штаті під час своєї промови.

  • Нагадаємо, 23 січня експрезидент США Дональд Трамп переміг на праймеріз Республіканської партії у штаті Нью-Гемпшир, обігнавши ще одну кандидатку від Республіканської партії Ніккі Гейлі. Від Демократичної партії в цьому штаті переміг Джо Байден.
Теги:
вибори президента
Дональд Трамп
вибори у США
США
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