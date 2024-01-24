Гейлі назвала Трампа невдахою і заявила, що не зніматиметься з праймеріз партії

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що Гейлі пообіцяла залишитися в республіканських перегонах, сказавши, що тепер вона зосередиться на праймеріз 24 лютого у своєму рідному штаті Південна Кароліна.

За її словами, перегони серед республіканців ще далекі до завершення і "є ще десятки штатів, які потрібно пройти". Також кандидатка назвала Трампа "невдахою та єдиним республіканцем у країні, якого може перемогти Джо Байден".

Сам же Трамп заявив, що Гейлі має вийти з перегонів партії після його перемоги у Нью-Гемпширі.

"Самозванка, яка заявила про перемогу, всупереч дуже поганим результатам", - сказав 45-й президент США.

Однак Гейлі привітала його з перемогою в штаті під час своєї промови.