Трамп переміг на праймеріз Республіканської партії у штаті Нью-Гемпшир
23 січня експрезидент США, кандидат на цю посаду від Республіканської партії, Дональд Трамп переміг на праймеріз Республіканської партії у штаті Нью-Гемпшир. Від Демократичної партії в цьому штаті переміг Джо Байден
Про це повідомляє Associated Press.
Переконлива перемога Трампа робить реванш з Байденом у листопаді більш імовірним, ніж будь-коли.
Головна суперниця Трампа, його однопартійка Ніккі Гейлі, посіла друге місце.
Байден не проводив кампанії в штаті і не був включений до виборчих бюлетенів після того, як Нью-Гемпшир проігнорував нові партійні правила, провівши свої праймеріз перед процедурою у Південній Кароліні.
"Нью-Гемпшир – перший в країні. Він не останній в країні", – сказала Хейлі, виступаючи перед своїми прихильниками, додавши, що "ці перегони далекі від завершення".
"Попереду ще десятки штатів, і наступним буде мій улюблений штат Південна Кароліна", - наголосила вона.
Зазначається, що президент США Байден став переможцем на праймеріз Демократичної партії в цьому штаті.
Імені Джо Байдена немає в бюлетені через конфлікт між владою штату і Демократичною партією. Проте його вручну вписали в бюлетень близько 70% виборців із 37 тисяч.
- 21 січня кандидатка у президенти США від Республіканської партії Нікі Гейлі поставила під сумнів психічне здоров'я Трампа після того, як той переплутав її з колишньою спікеркою Палати представників Ненсі Пелосі.
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