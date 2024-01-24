Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Трамп переміг на праймеріз Республіканської партії у штаті Нью-Гемпшир

Трамп переміг на праймеріз Республіканської партії у штаті Нью-Гемпшир

24 січня, 2024 середа
05:29
Світ Дональд Трамп

23 січня експрезидент США, кандидат на цю посаду від Республіканської партії, Дональд Трамп переміг на праймеріз Республіканської партії у штаті Нью-Гемпшир. Від Демократичної партії в цьому штаті переміг Джо Байден

Про це повідомляє Associated Press.

Переконлива перемога Трампа робить реванш з Байденом у листопаді більш імовірним, ніж будь-коли.

Головна суперниця Трампа, його однопартійка Ніккі Гейлі, посіла друге місце.

Байден не проводив кампанії в штаті і не був включений до виборчих бюлетенів після того, як Нью-Гемпшир проігнорував нові партійні правила, провівши свої праймеріз перед процедурою у Південній Кароліні.

"Нью-Гемпшир – перший в країні. Він не останній в країні", – сказала Хейлі, виступаючи перед своїми прихильниками, додавши, що "ці перегони далекі від завершення".

"Попереду ще десятки штатів, і наступним буде мій улюблений штат Південна Кароліна", - наголосила вона.

Зазначається, що президент США Байден став переможцем на праймеріз Демократичної партії в цьому штаті.

Імені Джо Байдена немає в бюлетені через конфлікт між владою штату і Демократичною партією. Проте його вручну вписали в бюлетень близько 70% виборців із 37 тисяч.

  • 21 січня кандидатка у президенти США від Республіканської партії Нікі Гейлі поставила під сумнів психічне здоров'я Трампа після того, як той переплутав її з колишньою спікеркою Палати представників Ненсі Пелосі.
Теги:
вибори
політика
вибори президента
Дональд Трамп
вибори у США
США
Читайте також:
Дмитро Медведєв
23 січня, 2024 вiвторок
"Війна неминуча": Медведєв відреагував на відмову США повернути Аляску РФ
Київ, обстріл
24 січня, 2024 середа
Ранковий удар РФ по Україні 23 січня: Зеленський повідомив про 18 загиблих
втрати окупантів
23 січня, 2024 вiвторок
Крилата ракета, 51 артсистема і 960 військових: що втратила армія РФ за добу війни в Україні
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.45
    Купівля 37.45
    Продаж 38.08
  • EUR
    Купівля 40.78
    Продаж 41.7
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
24 січня
06:51
таліби
Талібан обмежує незаміжніх жінок у доступі до роботи, подорожей та медпослуг, - ООН
06:39
На фото: боєприпаси
В українських військових без допомоги США закінчуються боєприпаси, - Пентагон
06:28
ЗСУ. Війна з Росією. Військові новини
Росія має незначне просування біля Авдіївки та Новомихайлівки, - ISW
06:00
сільське господарство, фермерство, урожай
Єврокомісія має намір продовжити заходи лібералізації для України, зокрема аграрної торгівлі
04:55
КНДР ракета
КНДР випустила кілька крилатих ракет у бік Жовтого моря
04:50
Даяна Ястремська
Australian Open: українська тенісистка Ястремська перемогла чешку й вийшла до півфіналу
04:23
авіаносесь США
США завдали ударів по цілях в Іраку: Пентагон заявив, що це відповідь за одну з "найбільш масштабних" атак на їх базу
04:06
пожежа_вогонь
У Челябінській області РФ масштабна пожежа площею 3,6 тис. квадратних метрів на меблевій фабриці
03:17
вогонь, полум'я, пожежа
У Монголії вибухнула вантажівка з 60 тоннами газу: 6 загиблих, понад 10 людей постраждали
02:53
Мінфін США анонсував $11,8 млрд для України в рамках додаткового фінансування
02:35
Дмитро Кулеба
Taurus нам потрібні не для нападу на Москву, - Кулеба
02:18
Загальнонаціональний страйк у Гамбурзі, Німеччина, 27 березня 2023 р.
Німецькі залізничники оголосили найдовший страйк в історії країни
02:08
Чехія проведе навчання для 20 українських пілотів цивільної авіації
01:57
"Здолали 600 км": ГУР розповіло деталі серпневої операції зі знищення трьох російських бомбардувальників Ту-22М3
01:38
суддя_суддівська мантія
Московський суд заочно арештував трьох іноземців, які воювали на боці ЗСУ, - росЗМІ
01:28
Оновлено
Київ, обстріл
Ранковий удар РФ по Україні 23 січня: Зеленський повідомив про 18 загиблих
01:23
Оновлено
Росіяни втретє за добу вдарили по Харкову: серед поранених – 4-річна дитина
00:59
Sea King Mk41
Німеччина вперше передасть Україні військові гелікоптери: багатоцільові Sea King Mk41
00:42
білоруські військові
Міноборони Білорусі скаржиться, що їх не запросили на "найбільше за десятиліття" навчання НАТО
00:05
Пєсков та Путін
"Спецслужби України планували вбивства білоруських державних діячів та журналістів": російські фейки за 23 січня
2024, вiвторок
23 січня
23:54
Вітіньо
"Шахтар" зацікавився бразильцем з клаусулою 37 млн євро, - ЗМІ
23:27
фейк
"ЗСУ здають позиції на фронті через брак особового складу": Росія запустила новий фейк
23:18
Канада готова надати України додаткових 450 млн. позики
Канада надасть Україні 10 багатоцільових надувних човнів для морських операцій
23:00
Вільям Галлас
Футболіст, який грав у матчі Game4Ukraine, поїде на "Кубок легенд" у Москву
22:46
санкції проти Росії
Порушення експортних санкцій проти РФ: у Нідерландах заарештували трьох осіб
22:41
Фінляндія та Швеція
Турецький парламент схвалив вступ Швеції до НАТО
22:41
Ексклюзив
комплекс С-400
Для ударів по столиці разом із крилатими ракетами була застосована ракета чи ракети типу 48Н6ДМ до комплексу С-400, - Згурець
22:38
Володимир Зеленський в Офісі президента (31 грудня 2023 року)
В Україні створять Раду з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану
22:37
Оновлено
електроенергія, шахеди
Росія запустила "шахеди" зі східного напрямку. Ситуація ввечері 23 січня
22:08
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Спільні оборонні проєкти з Польщею та мобілізаційні заходи в польській армії. Колонка Сергія Згурця
22:00
Ексклюзив
ракета
Атака була спрямована на житлову й цивільну інфраструктуру: військовий експерт Снєгирьов про ракетний обстріл РФ 23 січня
21:50
Оновлено
апеляція на ухвалу суду про взяття Ігоря Мазепи під арешт
Ігор Мазепа вийшов із СІЗО під заставу, - Forbes
21:36
Латвія
Латвійський уряд виділив 15,6 млн євро на допомогу українським біженцям
21:29
Ексклюзив
Дональд Трамп
Типовий популізм: дипломат Огризко про заяву Трампа щодо припинення війни в Україні
21:17
ДБР
Підлегла була відсутня на службі, але отримала 500 тис. грн бойових: ДБР підозрює в недбалості військового посадовця із Запоріжжя
21:03
Оновлено
Геннадій Коваленко та Ілларіон Павлюк
Україна отримає важливі види озброєння, щоб вражати ворога на лінії зіткнення та за нею: підсумки 18-го "Рамштайну"
20:47
Андрій Юсов
У ГУР підтверджують, що є ознаки загрози нападу Росії на НАТО
20:28
ЗСУ. Війна з Росією. Військові новини
На фронті за добу відбулося 42 бойові зіткнення. Ворог намагався штурмувати позиції Сил оборони на лівобережжі Херсонщини
20:19
Джастін Трюдо
"Трамп представляє певну непередбачуваність": у Канаді висловили занепокоєння через вибори в США
20:18
Ексклюзив
зерно, зернова угода
Найбільше зростанню ВВП України сприяє експорт сільськогосподарської продукції, - економіст Ус
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV