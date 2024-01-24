Трамп переміг на праймеріз Республіканської партії у штаті Нью-Гемпшир

Про це повідомляє Associated Press.

Переконлива перемога Трампа робить реванш з Байденом у листопаді більш імовірним, ніж будь-коли.

Головна суперниця Трампа, його однопартійка Ніккі Гейлі, посіла друге місце.

Байден не проводив кампанії в штаті і не був включений до виборчих бюлетенів після того, як Нью-Гемпшир проігнорував нові партійні правила, провівши свої праймеріз перед процедурою у Південній Кароліні.

"Нью-Гемпшир – перший в країні. Він не останній в країні", – сказала Хейлі, виступаючи перед своїми прихильниками, додавши, що "ці перегони далекі від завершення".

"Попереду ще десятки штатів, і наступним буде мій улюблений штат Південна Кароліна", - наголосила вона.

Зазначається, що президент США Байден став переможцем на праймеріз Демократичної партії в цьому штаті.

Імені Джо Байдена немає в бюлетені через конфлікт між владою штату і Демократичною партією. Проте його вручну вписали в бюлетень близько 70% виборців із 37 тисяч.