Конкурентка Трампа у висуванні від республіканців Гейлі поставила під сумнів його психічне здоров'я

Про це повідомляє CNN.

"Вчора ввечері Трамп був на мітингу, і він кілька разів згадував мене, чому я не забезпечила безпеку під час заворушень у Капітолії. Чому я не впоралася з ситуацією 6 січня краще. Я навіть не була у Вашингтоні 6 січня. Я тоді не була на посаді, - зазначила Гейлі. - Вони кажуть, що він заплутався. Що він говорив про щось інше. Що він говорив про Ненсі Пелосі. Він згадував мене кілька разів у цьому сценарії".

Виступаючи перед натовпом виборців у місті Кін, штат Нью-Гемпшир, Гейлі заявила, що має сумніви щодо того, чи є Трамп психічно придатним для виконання обов'язків президента.

У відповідь на це Трамп заявив, що кілька місяців тому пройшов когнітивний тест за призначенням лікаря, і його результат був відмінним.

"Я дам вам знати, коли мені стане погано; я дійсно думаю, що зможу сказати вам. Тому що колись ми всі стаємо хворими, - зазначив він на передвиборчому заході в Манчестері, штат Нью-Гемпшир. - Я відчуваю, що мій розум зараз сильніший, ніж 25 років тому".

Крім того, що Трамп переплутав Гейлі з Пелосі, твердження Трампа про те, що спікер Палати представників відповідає за безпеку Капітолія США, не відповідає дійсності.

"Нам потрібні люди на висоті", - підкреслила Гейлі. - Я не кажу, що це ситуація з Джо Байденом, але я кажу, що ми дійсно збираємося допустити, щоб двоє вісімдесятирічних людей балотувались у президенти".