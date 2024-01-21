Конкурентка Трампа у висуванні від республіканців Гейлі поставила під сумнів його психічне здоров'я
Кандидатка у президенти США від Республіканської партії Нікі Гейлі поставила під сумнів психічне здоров'я Трампа після того, як він переплутав її з колишньою спікеркою Палати представників Ненсі Пелосі
Про це повідомляє CNN.
"Вчора ввечері Трамп був на мітингу, і він кілька разів згадував мене, чому я не забезпечила безпеку під час заворушень у Капітолії. Чому я не впоралася з ситуацією 6 січня краще. Я навіть не була у Вашингтоні 6 січня. Я тоді не була на посаді, - зазначила Гейлі. - Вони кажуть, що він заплутався. Що він говорив про щось інше. Що він говорив про Ненсі Пелосі. Він згадував мене кілька разів у цьому сценарії".
Виступаючи перед натовпом виборців у місті Кін, штат Нью-Гемпшир, Гейлі заявила, що має сумніви щодо того, чи є Трамп психічно придатним для виконання обов'язків президента.
У відповідь на це Трамп заявив, що кілька місяців тому пройшов когнітивний тест за призначенням лікаря, і його результат був відмінним.
"Я дам вам знати, коли мені стане погано; я дійсно думаю, що зможу сказати вам. Тому що колись ми всі стаємо хворими, - зазначив він на передвиборчому заході в Манчестері, штат Нью-Гемпшир. - Я відчуваю, що мій розум зараз сильніший, ніж 25 років тому".
Крім того, що Трамп переплутав Гейлі з Пелосі, твердження Трампа про те, що спікер Палати представників відповідає за безпеку Капітолія США, не відповідає дійсності.
"Нам потрібні люди на висоті", - підкреслила Гейлі. - Я не кажу, що це ситуація з Джо Байденом, але я кажу, що ми дійсно збираємося допустити, щоб двоє вісімдесятирічних людей балотувались у президенти".
- 18 січня суддя штату Вашингтон відкинула спроби не допустити експрезидента США Дональда Трампа на праймеріз Республіканської партії й заявила, що його ім'я може залишитись у бюлетені.
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