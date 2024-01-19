Трампа допустили на праймеріз республіканців у штаті Вашингтон

Про це повідомляє NYT.

Суддя Мері Сью Вілсон заявила, що держсекретар Вашингтона діяв "відповідно до своїх обов’язків", включивши Трампа до бюлетенів, після того, як група виборців подала юридичну скаргу з проханням до чиновників у Вашингтоні не допускати Трампа до первинного голосування Республіканської партії.

Як і в інших штатах, виборці у Вашингтоні стверджували, що дії Трампа, пов’язані з нападом на Капітолій США 6 січня, зробили його неправомірним обіймати посаду згідно з 14-ю поправкою в Конституції.

Держсекретар Вашингтона Стів Гоббс на виборах, заявив, що не має права самостійно усунути Трампа з первинного голосування.

Але Гоббс сказав, що рішення суду може змінити його рішення.

Адвокат Республіканської партії штату стверджував, що справа, подана виборцями, була недосконалою з технічних причин, а також через те, що федеральні суди не визнали Трампа винним у будь-якій злочинній поведінці, яка могла б дискваліфікувати його.

Відповідно до аналізу судових протоколів та інших документів, офіційні оскарження кандидатури Трампа були подані щонайменше в 35 штатах. Наразі він був дискваліфікований лише у двох штатах: Колорадо за рішенням апеляційного суду та Мен за рішенням держсекретаря.

Закон штату Вашингтон дозволяє виборцям домагатися вилучення кандидата з голосування на загальних виборах, якщо цього кандидата було визнано винним у злочині. Наразі Трампу висунуто 91 звинувачення у злочинах в рамках різних кримінальних справ.