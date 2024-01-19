Трампа допустили на праймеріз республіканців у штаті Вашингтон
18 січня суддя штату Вашингтон відкинула спроби не допустити експрезидента США Дональда Трампа на праймеріз Республіканської партії й заявила, що його ім'я може залишитися в бюлетені
Про це повідомляє NYT.
Суддя Мері Сью Вілсон заявила, що держсекретар Вашингтона діяв "відповідно до своїх обов’язків", включивши Трампа до бюлетенів, після того, як група виборців подала юридичну скаргу з проханням до чиновників у Вашингтоні не допускати Трампа до первинного голосування Республіканської партії.
Як і в інших штатах, виборці у Вашингтоні стверджували, що дії Трампа, пов’язані з нападом на Капітолій США 6 січня, зробили його неправомірним обіймати посаду згідно з 14-ю поправкою в Конституції.
Держсекретар Вашингтона Стів Гоббс на виборах, заявив, що не має права самостійно усунути Трампа з первинного голосування.
Але Гоббс сказав, що рішення суду може змінити його рішення.
Адвокат Республіканської партії штату стверджував, що справа, подана виборцями, була недосконалою з технічних причин, а також через те, що федеральні суди не визнали Трампа винним у будь-якій злочинній поведінці, яка могла б дискваліфікувати його.
Відповідно до аналізу судових протоколів та інших документів, офіційні оскарження кандидатури Трампа були подані щонайменше в 35 штатах. Наразі він був дискваліфікований лише у двох штатах: Колорадо за рішенням апеляційного суду та Мен за рішенням держсекретаря.
Закон штату Вашингтон дозволяє виборцям домагатися вилучення кандидата з голосування на загальних виборах, якщо цього кандидата було визнано винним у злочині. Наразі Трампу висунуто 91 звинувачення у злочинах в рамках різних кримінальних справ.
- 19 грудня суд штату Колорадо ухвалив рішення про заборону брати участь у місцевих виборах претендентів-республіканців на висування кандидатом на пост президента США у 2024 році екслідеру США Дональду Трампу.
- 28 грудня держсекретар штату Мен також виніс рішення, яке забороняє Трампу висуватись на праймеріз 2024 року.
- 2 січня Трамп подав апеляцію до суду штату Мен з проханням скасувати рішення держсекретаря про усунення його з первинних виборів у 2024 році через його причетність до штурму Капітолія 6 січня 2021 року.
- 4 січня стало відомо, що Трамп оскаржив у Верховному суді США недопуск до праймеріз у Колорадо.
- Верховний суд Сполучених Штатів планує 8 лютого розглянути справу щодо дискваліфікації колишнього президента Дональда Трампа від участі у праймеріз у Колорадо
- 16 січня стало відомо, що, за результатами попередніх підрахунків голосів та опитувань, Дональд Трамп став лідером республіканських кокусів у штаті Айова, де відбулися перші голосування з обрання єдиного кандидата від Республіканської партії на виборах президента США.
- Штат Мен не зможе продовжити процес виключення імені Дональда Трампа з бюлетенів для голосування на президентських праймеріз, доки Верховний суд США не ухвалить рішення у справі в штаті Колорадо.
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