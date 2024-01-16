Трамп переміг на виборах кандидата у президенти від республіканців у Айові, - CNN

Про це повідомляє CNN.

Зокрема, зазначається, що, за результатами, підрахованими на нинішній момент, колишній президент США Дональд Трамп вже матиме 16 делегатів від штату Айова на Республіканській конференції, яка обиратиме єдиного кандидата від партії. Ніккі Гейлі та Рон ДеСантіс мають по чотири делегати. Ще 16 делегатів від штату залишаються нерозподіленими.

Відзначимо, що голосування на республіканських кокусах у Айові, які відбулися в понеділок, 15 січня, стали першими серед інших штатів США. Для того, щоби виграти номінацію від Республіканської партії на президентських виборах, кандидат повинен отримати принаймні 1215 із 2429 делегатів, які голосуватимуть за нього на партійній конференції.