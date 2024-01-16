Трамп переміг на виборах кандидата у президенти від республіканців у Айові, - CNN
За результатами попередніх підрахунків голосів та опитувань, Дональд Трамп став лідером республіканських кокусів у штаті Айова, де відбулися перші голосування з обрання єдиного кандидата від Республіканської партії на виборах президента США
Про це повідомляє CNN.
Зокрема, зазначається, що, за результатами, підрахованими на нинішній момент, колишній президент США Дональд Трамп вже матиме 16 делегатів від штату Айова на Республіканській конференції, яка обиратиме єдиного кандидата від партії. Ніккі Гейлі та Рон ДеСантіс мають по чотири делегати. Ще 16 делегатів від штату залишаються нерозподіленими.
Відзначимо, що голосування на республіканських кокусах у Айові, які відбулися в понеділок, 15 січня, стали першими серед інших штатів США. Для того, щоби виграти номінацію від Республіканської партії на президентських виборах, кандидат повинен отримати принаймні 1215 із 2429 делегатів, які голосуватимуть за нього на партійній конференції.
- Опитування свідчать, що Трамп вирвався у лідери рейтингу серед республіканців напередодні праймеріз у США.
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