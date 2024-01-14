Трамп вирвався у лідери у рейтингу напередодні праймеріз у США, - опитування
Дональд Трамп значно випереджає своїх суперників-республіканців за ключовими показниками популярності напередодні початку сезону праймеріз перед виборами президента США
Про це пише АВС News.
Згідно з даними національного опитування, Трамп особливо високо оцінюється республіканцями та незалежними республіканцями за трьома показниками: найкращі шанси на перемогу у листопаді, сильний лідер та найбільш кваліфікований кандидат від партії.
Натомість рейтинг схвалення роботи Джо Байдена впав до мінімуму для будь-якого президента за останні 15 років.
Загалом 72% дорослих, які є прихильниками республіканської партії, були б задоволені висуненням Трампа як кандидата. Інші кандидати набрали менше балів: Ніккі Гейлі - 48%; Вівек Рамасавамі - 44%; Кріс Крісті (який зняв свою кандидатуру) - 23%.
- Кандидат від Республіканської партії Кріс Крісті заявив, що завершує свою кампанію на виборах президента США, закликавши виборців консолідуватися проти ексглави Білого дому Дональда Трампа.
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