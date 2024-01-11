Вибори президента США: Кріс Крісті зняв свою кандидатуру на користь Трампа

Про це він заявив під час виступу в штаті Нью-Гемпшир, передає Укрінформ.

"Настав момент у цих перегонах, коли я не бачу шляху до досягнення мети... І сьогодні мені зрозуміло, що я не можу виграти номінацію, тому я припиняю свою президентську кампанію", - заявив республіканець.