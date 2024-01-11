Вибори президента США: Кріс Крісті зняв свою кандидатуру на користь Трампа
Кандидат від Республіканської партії Кріс Крісті заявив, що завершує свою кампанію на виборах президента США, закликавши виборців консолідуватися проти ексглави Білого дому Дональда Трампа
Про це він заявив під час виступу в штаті Нью-Гемпшир, передає Укрінформ.
"Настав момент у цих перегонах, коли я не бачу шляху до досягнення мети... І сьогодні мені зрозуміло, що я не можу виграти номінацію, тому я припиняю свою президентську кампанію", - заявив республіканець.
- Як повідомлялося, колишній губернатор штату Нью-Джерсі Кріс Крісті у серпні відвідав з візитом Україну та зустрівся з вищим керівництвом нашої держави. За словами Крісті, він хотів на власні очі побачити, що відбувається в нашій країні, й поділитися цим з американським суспільством, яке надзвичайно підтримує Україну.
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