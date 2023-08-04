Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Провів зустріч із членом Республіканської партії, ексгубернатором штату Нью-Джерсі Крістофером Крісті", - написав Зеленський.

Глава держави подякував Крістоферу Крісті за те, що він розпочав свій візит в Україну з поїздки до Бучі, щоб побачити, яку загрозу російська агресія становить для свободи та всіх у світі.

"Я також хотів би щиро подякувати вам і вашим колегам, зокрема Конгресу. Ми вдячні за двопартійну підтримку, яка для нас є надзвичайно вагомою. Ми дуже вдячні Президенту Байдену та його адміністрації. Украй важливо, що вся ваша країна, усі американці – на боці правди та демократії, і вони переконані в перемозі України", - сказав Зеленський.

Зі свого боку Крістофер Крісті розповів, що хотів на власні очі побачити, що відбувається в Україні, й поділитися отриманою інформацією з американським суспільством, яке підтримує Україну.