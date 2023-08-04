Ексгубернатор Нью-Джерсі республіканець Крістофер Крісті відвідав Бучу та зустрівся з Зеленським
У п'ятницю, 4 серпня, в Україну приїхав член Республіканської партії, ексгубернатор штату Нью-Джерсі Крістофер Крісті. Він вже встиг відвідати Бучу та зустрітися із Володимиром Зеленським
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
"Провів зустріч із членом Республіканської партії, ексгубернатором штату Нью-Джерсі Крістофером Крісті", - написав Зеленський.
Глава держави подякував Крістоферу Крісті за те, що він розпочав свій візит в Україну з поїздки до Бучі, щоб побачити, яку загрозу російська агресія становить для свободи та всіх у світі.
"Я також хотів би щиро подякувати вам і вашим колегам, зокрема Конгресу. Ми вдячні за двопартійну підтримку, яка для нас є надзвичайно вагомою. Ми дуже вдячні Президенту Байдену та його адміністрації. Украй важливо, що вся ваша країна, усі американці – на боці правди та демократії, і вони переконані в перемозі України", - сказав Зеленський.
Зі свого боку Крістофер Крісті розповів, що хотів на власні очі побачити, що відбувається в Україні, й поділитися отриманою інформацією з американським суспільством, яке підтримує Україну.
- 28 липня прем’єр-міністр Катару шейх Мохаммед бін Абдулрахман аль-Тані, який також обіймає посаду міністра закордонних справ, приїхав до України. У Києві він зустрівся з президентом Зеленським.
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