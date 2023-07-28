Прем'єр-міністр Катару прибув до України
У п'ятницю, 28 липня, прем’єр-міністр Катару шейх Мохаммед бін Абдулрахман аль-Тані, який також обіймає посаду міністра закордонних справ, приїхав до України
Про це інформує пресслужба МЗС.
Візит входить у рамки зусиль Катару, які спрямовані на ліквідацію гуманітарних наслідків повномасштабної війни Росії проти України.
Під час спільного брифінгу зі Шмигалем Мохаммед бін Абдулрахман аль-Тані заявив, що Катар виділить 100 мільйонів доларів на протидію гуманітарної кризи в Україні. Ці кошти будуть використані на відновлення у сфері медичного обслуговування, освіти, розмінування та інші важливі соціальні проєкти. Теж Катар виділяє 50 стипендій для навчання українців в університетах країни.
Особлива увага на зустрічі була приділена Чорноморській зерновій ініціативі.
"Вийшовши із Чорноморської зернової ініціативи, Росія поставила під загрозу життя мільйонів людей у всьому світі, насамперед у країнах Африки та Азії. Вихід із зернової угоди, воєнні злочини й злочини проти людяності, геноцид з боку Росії вимагають негайної та рішучої відповіді міжнародної спільноти", - наголошує український прем'єр.
Фото: ТГ - Денис Шмигаль
Україна та Катар домовилися співпрацювати через Спільну міжурядову комісію та інші робочі групи й комісії у різних сферах: від високих технологій до постачання питної води. А також детально обговорили Формулу миру.
"Дякую Катару за готовність докласти посередницьких зусиль з метою повернення українських дітей, яких Росія незаконно вивезла і продовжує утримувати на своїй території", - додав Шмигаль.
Повідомляється, що шейх Мохаммед планує поспілкуватися з очільником МЗС Дмитром Кулебою. Катарський міністр обговорить можливості співпраці у різних галузях і поглиблення зернової угоди.
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