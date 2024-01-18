Участь Трампа в праймеріз: у штаті Мен чекатимуть на рішення Верховного суду США

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Суддя Верховного суду штату Мен Мікаела Мерфі повернула справу держсекретарю, щоб він дочекався рішення Верховного суду у справі.

"Суд вважає за необхідне врахувати ризик заплутування виборців у разі затвердження численних адміністративних або судових рішень щодо права Трампа на участь у праймеріз до того, як Верховний суд винесе своє рішення", - написала суддя.

Постанова покликана мінімізувати потенційно дестабілізуючий вплив непослідовних рішень і сприятиме більшій передбачуваності.

Судове рішення наказує держсекретареві штату Мен Шенні Беллоуз ухвалити нове рішення впродовж 30 днів після рішення Верховного суду, яке змінює, скасовує або підтверджує її висновок про виключення Трампа з бюлетеня.