Участь Трампа в праймеріз: у штаті Мен чекатимуть на рішення Верховного суду США
Штат Мен не зможе продовжити процес виключення імені Дональда Трампа з бюлетенів для голосування на президентських праймеріз, доки Верховний суд США не ухвалить рішення у справі в штаті Колорадо
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Суддя Верховного суду штату Мен Мікаела Мерфі повернула справу держсекретарю, щоб він дочекався рішення Верховного суду у справі.
"Суд вважає за необхідне врахувати ризик заплутування виборців у разі затвердження численних адміністративних або судових рішень щодо права Трампа на участь у праймеріз до того, як Верховний суд винесе своє рішення", - написала суддя.
Постанова покликана мінімізувати потенційно дестабілізуючий вплив непослідовних рішень і сприятиме більшій передбачуваності.
Судове рішення наказує держсекретареві штату Мен Шенні Беллоуз ухвалити нове рішення впродовж 30 днів після рішення Верховного суду, яке змінює, скасовує або підтверджує її висновок про виключення Трампа з бюлетеня.
- 19 грудня суд штату Колорадо ухвалив рішення про заборону брати участь у місцевих виборах претендентів-республіканців на висування кандидатом на пост президента США у 2024 році екслідеру США Дональду Трампу.
- 28 грудня держсекретар штату Мен також виніс рішення, яке забороняє Трампу висуватись на праймеріз 2024 року.
- 2 січня Трамп подав апеляцію до суду штату Мен з проханням скасувати рішення держсекретаря про усунення його з первинних виборів у 2024 році через його причетність до штурму Капітолія 6 січня 2021 року.
- 4 січня стало відомо, що Трамп оскаржив у Верховному суді США недопуск до праймеріз у Колорадо.
- Верховний суд Сполучених Штатів планує 8 лютого розглянути справу щодо дискваліфікації колишнього президента Дональда Трампа від участі у праймеріз у Колорадо
- 16 січня стало відомо, що, за результатами попередніх підрахунків голосів та опитувань, Дональд Трамп став лідером республіканських кокусів у штаті Айова, де відбулися перші голосування з обрання єдиного кандидата від Республіканської партії на виборах президента США.
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