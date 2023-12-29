Трампу заборонили балотуватись у президенти США ще в одному штаті
Високопоставлений чиновник у штаті Мен заборонив виніс рішення, яке забороняє експрезиденту США Дональду Трампу висуватись на праймеріз 2024 року
Про це повідомляє CNN.
Держсекретар штату Мен Шенна Беллоуз призупинила своє рішення в очікуванні можливої апеляції в суді штату, яку команда Трампа заявила, що має намір подати.
Це рішення робить Мен другим штатом, який усунув Трампа з посади після того, як Верховний суд Колорадо виніс своє аналогічне рішення.
Беллоуз, демократ, оприлюднила це рішення в четвер, 28 грудня, після головування на адміністративному слуханні на початку цього місяця щодо права Трампа на посаду. Двопартійна група колишніх законодавців штату подала позов проти Трампа.
"Я не приходжу до такого висновку легковажно", - написала Беллоуз. "Демократія - священна… Я пам’ятаю, що жоден держсекретар ніколи не позбавляв кандидата в президенти доступу до бюлетенів на основі третього розділу 14 поправки (в Конституцію США, - ред.). Однак я також пам’ятаю, що жоден кандидат у президенти ніколи раніше не брав участі в повстанні", - заявила вона.
У 14 поправці до конституції США йдеться, що кандидату, який має причетність до "підбурювання насильства проти уряду США" (штурм Капітолія США 6 січня 2021 року), заборонено висуватись на вибори.
Речник передвиборчої кампанії Трампа Стівен Ченг звинуватив Беллоуз в тому, що вона "запеклй ліва", яка "вирішила втрутитися в президентські вибори".
"Записи стверджують, що Трамп протягом кількох місяців до 6 січня 2021 року використовував неправдиві наративи про фальсифікації виборів, щоб підбурити своїх прихильників і направити їх до Капітолію, щоб запобігти сертифікації виборів 2020 року та мирній передачі влади", – аргументує Беллоуз, додавши, що її рішення в четвер буде відкладено, доки Вищий суд Мен – суд першої інстанції – не винесе рішення.
- У вівторок, 19 грудня, Верховний суд штату Колорадо ухвалив рішення про заборону брати участь у місцевих виборах претендентів-республіканців на висування кандидатом на пост президента США у 2024 році колишньому президенту США Дональду Трампу.
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