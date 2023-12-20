Суд штату Колорадо заборонив експрезиденту США Трампу висуватись на праймеріз 2024 року

Про це повідомляє NBC News.

Це перше у своєму роді рішення, яке судді прийняли з огляду на конституцію США. Подібні виклики в інших штатах виявилися безуспішними.

Суд, посилаючись на конституцію, заборонив Трампу висуватись від республіканської партії на праймерізі у 2024 році з'являтися у виборчому бюлетені через 14 поправку до конституції США, у якій йдеться про причетність до "підбурювання насильства проти уряду США" (штурм Капітолія США 6 січня 2021 року).

"Більшість судів вважає, що президент Трамп позбавлений права обіймати посаду президента відповідно до 3 розділу 14 поправки до конституції Сполучених Штатів", - йдеться в рішенні штату Колорадо.

Рішення суду діє лише на території штату Колорадо. Суд відклав своє рішення до 4 січня, щоб дати можливість Трампу подавати апеляції до Верховного суду США.

Представник передвиборчого штабу Дональда Трампа Стівен Чунг одразу заявив, що рішення суду в Колорадо є помилковим і пообіцяв негайно його оскаржити до вищої судової інстанції країни.

Стівен Ченг, речник кампанії Трампа, розкритикував це рішення та повідомив, що вони апелюватимуть його у Верховному суді США.

"Ми повністю впевнені, що Верховний суд США швидко винесе рішення на нашу користь і нарешті покладе край цим неамериканським позовам", — додав він.

Судді відповіли: "Ми не легковажно робимо ці висновки. Ми пам’ятаємо про масштаб і вагу питань, які зараз стоять перед нами. Ми також пам’ятаємо про свій священний обов’язок застосовувати закон без страху чи прихильності, в незалежності від реакції громадськості на рішення, які ми зобов’язуємося прийняти законом".