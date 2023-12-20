Суд штату Колорадо заборонив експрезиденту США Трампу висуватись на праймеріз 2024 року
У вівторок, 19 грудня, Верховний суд штату Колорадо ухвалив рішення про заборону брати участь у місцевих виборах претендентів-республіканців на висування кандидатом на пост президента США у 2024 році колишньому президенту США Дональду Трампу
Про це повідомляє NBC News.
Це перше у своєму роді рішення, яке судді прийняли з огляду на конституцію США. Подібні виклики в інших штатах виявилися безуспішними.
Суд, посилаючись на конституцію, заборонив Трампу висуватись від республіканської партії на праймерізі у 2024 році з'являтися у виборчому бюлетені через 14 поправку до конституції США, у якій йдеться про причетність до "підбурювання насильства проти уряду США" (штурм Капітолія США 6 січня 2021 року).
"Більшість судів вважає, що президент Трамп позбавлений права обіймати посаду президента відповідно до 3 розділу 14 поправки до конституції Сполучених Штатів", - йдеться в рішенні штату Колорадо.
Рішення суду діє лише на території штату Колорадо. Суд відклав своє рішення до 4 січня, щоб дати можливість Трампу подавати апеляції до Верховного суду США.
Представник передвиборчого штабу Дональда Трампа Стівен Чунг одразу заявив, що рішення суду в Колорадо є помилковим і пообіцяв негайно його оскаржити до вищої судової інстанції країни.
Стівен Ченг, речник кампанії Трампа, розкритикував це рішення та повідомив, що вони апелюватимуть його у Верховному суді США.
"Ми повністю впевнені, що Верховний суд США швидко винесе рішення на нашу користь і нарешті покладе край цим неамериканським позовам", — додав він.
Судді відповіли: "Ми не легковажно робимо ці висновки. Ми пам’ятаємо про масштаб і вагу питань, які зараз стоять перед нами. Ми також пам’ятаємо про свій священний обов’язок застосовувати закон без страху чи прихильності, в незалежності від реакції громадськості на рішення, які ми зобов’язуємося прийняти законом".
- У п'ятницю, 17 листопада, суддя штату Колорадо постановила, що колишній президент Дональд Трамп "брав участь у заколоті" 6 січня 2021 року, але відхилила спробу викреслити його з виборчих бюлетенів на праймеріз 2024 року.
- Однак 1 грудня стало відомо, що згідно з рішенням федерального апеляційного суду у Вашингтоні, округ Колумбія, колишній президент США Дональд Трамп не має імунітету від відповідальності за цивільними позовами, пов'язаними з нападом на Капітолій 6 січня 2021 року.
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У понеділок, 11 грудня, прокурори заявили, що викличуть трьох свідків-експертів на судовий процес над Трампом, які потенційно можуть показати, як учасники заворушень 6 січня пересувалися до Капітолія у відповідь на твіти колишнього президента.
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