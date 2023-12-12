Справа штурму Капітолія: спецпрокурор отримав доступ до даних телефону Трампа та облікового запису в X

Про це повідомляє The Guardian.

Серед свідків, згідно з заявою, є два експерти з геолокаційних даних, які можуть показати рух натовпу під час і після промови Трампа в Еліпсі, а також експерт з даних мобільного зв'язку, який дасть свідчення про те, коли і як використовувався телефон Трампа, в тому числі за той самий період часу.

Третій експерт засвідчить, що вони вилучили дані з офіційних урядових телефонів, що належать Трампу та одній неназваній особі, про те, як ці телефони використовувалися в період після виборів 2020 року, включаючи дані вебсайтів, а також про те, коли телефон Трампа входив до Twitter протягом 6 січня.

Той факт, що спеціальний радник Джек Сміт отримав ордери на телефон Трампа і його акаунт в X, був розкритий у відкритих судових матеріалах. Але опис очікуваних свідчень вказує на те, що вони зібрали більш детальну інформацію, ніж було відомо раніше.

Останніми тижнями прокурори дедалі чіткіше дають зрозуміти, що хочуть довести, що Трамп намагався перешкодити затвердженню результатів виборів у Конгресі 6 січня разом з учасниками заворушень.

Повідомлення про предмет допиту свідків-експертів свідчить про те, що прокурори також мають намір довести, що Трамп - своїми діями та бездіяльністю - одночасно сприяв фізичному перешкоджанню роботі Конгресу в міру того, як тривав напад на Капітолій.

У заяві йдеться, що свідчення перших двох експертів з геолокації "допоможуть присяжним зрозуміти пересування людей у напрямку Капітолія під час і після виступу відповідача в Еліпсі".

Однак у заяві не стверджується, чи зможуть експерти точно сказати, хто саме користувався телефонами в той чи інший момент, ймовірно, тому, що Трамп часто користувався чужими телефонами та доручав помічнику Дену Скавіно писати за нього твіти - на чому майже напевно зосередяться адвокати Трампа.