Верховний суд США розгляне 8 січня апеляцію Трампа щодо дискваліфікації від участі у праймеріз
Верховний суд Сполучених Штатів планує 8 січня розглянути справу щодо дискваліфікації колишнього президента Дональда Трампа від участі у праймеріз у Колорадо
Про це повідомляє "Голос Америки".
Зазначається, що судді постановили розглянути справу у швидкому темпі, усні аргументи заплановані на 8 лютого.
Нагадаємо, що праймеріз у штаті Колорадо мають відбутися 5 березня 2024 року.
- 19 грудня суд штату Колорадо ухвалив рішення про заборону брати участь у місцевих виборах претендентів-республіканців на висування кандидатом на пост президента США у 2024 році екслідеру США Дональду Трампу.
- 28 грудня держсекретар штату Мен також виніс рішення, яке забороняє Трампу висуватись на праймеріз 2024 року.
- 2 січня Трамп подав апеляцію до суду штату Мен з проханням скасувати рішення держсекретаря про усунення його з первинних виборів у 2024 році через його причетність до штурму Капітолія 6 січня 2021 року.
- 4 січня стало відомо, що Трамп оскаржив у Верховному суді США недопуск до праймеріз у Колорадо.
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