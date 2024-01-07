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Верховний суд США розгляне 8 січня апеляцію Трампа щодо дискваліфікації від участі у праймеріз

7 січня, 2024 неділя
20:47
Світ Дональд Трамп

Верховний суд Сполучених Штатів планує 8 січня розглянути справу щодо дискваліфікації колишнього президента Дональда Трампа від участі у праймеріз у Колорадо

Про це повідомляє "Голос Америки".

Зазначається, що судді постановили розглянути справу у швидкому темпі, усні аргументи заплановані на 8 лютого.

Нагадаємо, що праймеріз у штаті Колорадо мають відбутися 5 березня 2024 року.

  • 19 грудня суд штату Колорадо ухвалив рішення про заборону брати участь у місцевих виборах претендентів-республіканців на висування кандидатом на пост президента США у 2024 році екслідеру США Дональду Трампу.
  • 28 грудня держсекретар штату Мен також виніс рішення, яке забороняє Трампу висуватись на праймеріз 2024 року.
  • 2 січня Трамп подав апеляцію до суду штату Мен з проханням скасувати рішення держсекретаря про усунення його з первинних виборів у 2024 році через його причетність до штурму Капітолія 6 січня 2021 року.
  • 4 січня стало відомо, що Трамп оскаржив у Верховному суді США недопуск до праймеріз у Колорадо.
вибори президента
Дональд Трамп
вибори у США
США
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