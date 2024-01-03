Трамп оскаржив заборону штату Мен на його участь у праймеріз

Про це повідомляє CNN.

Рішення Верховного суду США остаточно вирішить, чи має Трамп право брати участь у первинних виборах у штатах Колорадо, Мен та інших, де його право на участь оскаржується.

2 січня Трамп заявив, що держсекретар є "упередженою особою, яка приймає рішення й не має законних повноважень розглядати скаргу щодо його дискваліфікації з посади".

На його думку, держсекретар штату Мен Шенна Беллоуз "мала відмовитися" від розв'язання цього питання. Трамп також заявив, що посадовиця не дала йому "достатньо часу і можливості представити захист".

"Подавши свою петицію та надавши згоду, як того вимагає статут, Трамп виконав усі вимоги, викладені законодавчою владою штату Мен у статуті, і має право бути включеним до первинного голосування. Проте, у постанові міністр неправомірно відмовила Трампу в участі в первинному голосуванні Республіканської партії", - написав Трамп у зверненні.

Він також додав, що Беллоуз "не забезпечила належної законної процедури і допустила численні помилки, діяла свавільно та упереджено".

Трамп ще раз наголосив, що е брав участь у повстанні.