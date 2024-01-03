Трамп оскаржив заборону штату Мен на його участь у праймеріз
2 січня експрезидент США Дональд Трамп подав апеляцію до суду штату Мен з проханням скасувати рішення держсекретаря про усунення його з первинних виборів у 2024 році через його причетність до штурму Капітолія 6 січня 2021 року
Про це повідомляє CNN.
Рішення Верховного суду США остаточно вирішить, чи має Трамп право брати участь у первинних виборах у штатах Колорадо, Мен та інших, де його право на участь оскаржується.
2 січня Трамп заявив, що держсекретар є "упередженою особою, яка приймає рішення й не має законних повноважень розглядати скаргу щодо його дискваліфікації з посади".
На його думку, держсекретар штату Мен Шенна Беллоуз "мала відмовитися" від розв'язання цього питання. Трамп також заявив, що посадовиця не дала йому "достатньо часу і можливості представити захист".
"Подавши свою петицію та надавши згоду, як того вимагає статут, Трамп виконав усі вимоги, викладені законодавчою владою штату Мен у статуті, і має право бути включеним до первинного голосування. Проте, у постанові міністр неправомірно відмовила Трампу в участі в первинному голосуванні Республіканської партії", - написав Трамп у зверненні.
Він також додав, що Беллоуз "не забезпечила належної законної процедури і допустила численні помилки, діяла свавільно та упереджено".
Трамп ще раз наголосив, що е брав участь у повстанні.
- У вівторок, 19 грудня, Верховний суд штату Колорадо ухвалив рішення про заборону брати участь у місцевих виборах претендентів-республіканців на висування кандидатом на пост президента США у 2024 році колишньому президенту США Дональду Трампу.
- У четвер, 28 грудня, високопоставлений чиновник у штаті Мен виніс рішення, яке забороняє експрезиденту США Дональду Трампу висуватись на праймеріз 2024 року.
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