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Трамп оскаржив у Верховному суді США недопуск до праймеріз у Колорадо

4 січня, 2024 четвер
00:49
Світ Дональд Трамп

Колишній президент США Дональд Трамп оскаржив у Верховному суді країни недопуск до праймеріз у штаті Колорадо

Про це повідомляє Washington Post

Дональд Трамп звернувся до Верховного суду США з проханням забезпечити його участь у первинних виборах по всій країні навесні 2024 року та скасувати рішення вищого суду Колорадо, який заборонив експрезиденту змагатися у праймеріз в цьому штаті. 

У грудні 2023 року суд Колорадо дійшов висновку, що Трамп причетний до атаки на Капітолій 6 січня 2021 року та відсторонив його від праймеріз у штаті. Крім цього, минулого тижня держсекретар штату Мен оголосив, що експрезидента також не допустять до первинного голосування. Оскаржене у штаті рішення також може дійти до Верховного суду. 

Обидва штати тимчасово призупинили рішення, аби Трамп не брав участь у виборах, щоб їх можна було оскаржити.

Колорадо та Мен проводять праймеріз 5 березня, але бюлетені мають бути надруковані задовго до цього. Згідно з федеральним законом, бюлетені для голосування за кордоном мають бути надіслані поштою до 20 січня, а бюлетені для голосування інших виборців мають бути доступні за кілька тижнів.

  • 19 грудня суд штату Колорадо ухвалив рішення про заборону брати участь у місцевих виборах претендентів-республіканців на висування кандидатом на пост президента США у 2024 році екслідеру США Дональду Трампу.
  • 28 грудня держсекретар штату Мен також виніс рішення, яке забороняє Трампу висуватись на праймеріз 2024 року.
  • 2 січня Трамп подав апеляцію до суду штату Мен з проханням скасувати рішення держсекретаря про усунення його з первинних виборів у 2024 році через його причетність до штурму Капітолія 6 січня 2021 року. 
Дональд Трамп
вибори у США
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