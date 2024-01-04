Трамп оскаржив у Верховному суді США недопуск до праймеріз у Колорадо
Колишній президент США Дональд Трамп оскаржив у Верховному суді країни недопуск до праймеріз у штаті Колорадо
Про це повідомляє Washington Post.
Дональд Трамп звернувся до Верховного суду США з проханням забезпечити його участь у первинних виборах по всій країні навесні 2024 року та скасувати рішення вищого суду Колорадо, який заборонив експрезиденту змагатися у праймеріз в цьому штаті.
У грудні 2023 року суд Колорадо дійшов висновку, що Трамп причетний до атаки на Капітолій 6 січня 2021 року та відсторонив його від праймеріз у штаті. Крім цього, минулого тижня держсекретар штату Мен оголосив, що експрезидента також не допустять до первинного голосування. Оскаржене у штаті рішення також може дійти до Верховного суду.
Обидва штати тимчасово призупинили рішення, аби Трамп не брав участь у виборах, щоб їх можна було оскаржити.
Колорадо та Мен проводять праймеріз 5 березня, але бюлетені мають бути надруковані задовго до цього. Згідно з федеральним законом, бюлетені для голосування за кордоном мають бути надіслані поштою до 20 січня, а бюлетені для голосування інших виборців мають бути доступні за кілька тижнів.
- 19 грудня суд штату Колорадо ухвалив рішення про заборону брати участь у місцевих виборах претендентів-республіканців на висування кандидатом на пост президента США у 2024 році екслідеру США Дональду Трампу.
- 28 грудня держсекретар штату Мен також виніс рішення, яке забороняє Трампу висуватись на праймеріз 2024 року.
- 2 січня Трамп подав апеляцію до суду штату Мен з проханням скасувати рішення держсекретаря про усунення його з первинних виборів у 2024 році через його причетність до штурму Капітолія 6 січня 2021 року.
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