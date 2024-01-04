Трамп оскаржив у Верховному суді США недопуск до праймеріз у Колорадо

Про це повідомляє Washington Post.

Дональд Трамп звернувся до Верховного суду США з проханням забезпечити його участь у первинних виборах по всій країні навесні 2024 року та скасувати рішення вищого суду Колорадо, який заборонив експрезиденту змагатися у праймеріз в цьому штаті.

У грудні 2023 року суд Колорадо дійшов висновку, що Трамп причетний до атаки на Капітолій 6 січня 2021 року та відсторонив його від праймеріз у штаті. Крім цього, минулого тижня держсекретар штату Мен оголосив, що експрезидента також не допустять до первинного голосування. Оскаржене у штаті рішення також може дійти до Верховного суду.

Обидва штати тимчасово призупинили рішення, аби Трамп не брав участь у виборах, щоб їх можна було оскаржити.

Колорадо та Мен проводять праймеріз 5 березня, але бюлетені мають бути надруковані задовго до цього. Згідно з федеральним законом, бюлетені для голосування за кордоном мають бути надіслані поштою до 20 січня, а бюлетені для голосування інших виборців мають бути доступні за кілька тижнів.