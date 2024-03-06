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"Гіпервакцинований": 62-річний німець зробив 217 щеплень від Covid-19

6 березня, 2024 середа
10:11
Світ

62-річний житель Німеччини отримав велику кількість вакцин проти Covid-19 з "особистих причин". Чоловік зробив 217 щеплень без захворювання на вірус

Про це пише The Guardian.

Зазначається, що вчені отримали офіційне підтвердження 134 щеплень, серед яких було 8 різних вакцин. Вони переглянули попередні аналізи крові, які чоловік здав, а також дослідили зразки крові, коли він продовжував отримувати щеплення.

"Спостереження про те, що не було помітних побічних ефектів, попри цю екстраординарну гіпервакцинацію, вказує на те, що препарати мають хороший ступінь переносимості", - сказав вчений.

Дослідники виявили, що його імунна система повністю функціонувала: "Загалом ми не виявили жодних ознак слабшої імунної відповіді, скоріше навпаки".

  • Дослідники з Орегонського університету охорони здоров'я та науки (OHSU) з'ясували, що ефективність вакцини від COVID-19 залежить від того, в яку саме руку було зроблено щеплення.
Теги:
Наука
Німеччина
Коронавірус
COVID-19
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