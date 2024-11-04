Глава УГКЦ відслужив літургію в одному з найбільших храмів Парижу й ушанував пам’ять жертв Голодомору
У неділю, 3 листопада, глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав очолив Божественну літургію в одному з найбільших храмів столиці Франції – Сен-Сюльпіс, а опісля відслужив панахиду за жертвами Голодомору в Україні
Про це повідомив департамент інформації УГКЦ.
Спільно з Блаженнішим Святославом співслужили апостольський нунцій у Франції архиєпископ Челестіно Мільйоре, апостольський адміністратор єпархії Святого Володимира УГКЦ владика Гліб Лончина зі священниками. Літургію відвідали посол України у Франції Вадим Омельченко з сім’єю, гендиректор благочинної організації "Діло Сходу", генеральний вікарій Ординаріату для східних католиків Франції Паскаль Ґольніш, представники українських організацій, українці з Франції та Бельгії.
Блаженніший Святослав під час проповіді передав усім вітання з України, яка "спливає кров’ю, але бореться". Він закликав вірити й зауважив, що "ми сьогодні потребуємо такого батька, таких батьків, які нам вказали б на Ісуса, а, може, ще більше, – взяли Ісуса за руку і привести до свого дому".
"Я сьогодні думаю про татусів, батьків, українців, які часом, навіть перед тим, як попрощатися зі своєю родиною, востаннє обняти своїх рідних і близьких, йдуть до Сповіді. Вказують навіть своїй родині, рідним і близьким, на того Єдиного, який підніме і піднімає, а потім йдуть захищати свою Батьківщину", – сказав блаженніший Святослав.
Глава УГКЦ висловив слова вдячності архиєпископові Парижу за можливість служити літургію, а відтак іменував протоієреєм і вручив золотий нагрудний хрест із прикрасами Паскалеві Ґольнішу, за "допомогу в розбудові єпархії УГКЦ у Франції та підтримку її місії через реалізацію освітніх і формаційних проєктів, наполегливість у донесенні правди про нинішню війну в Україні та про трагічні події нашої минувшини, як-от переслідування УГКЦ, голодомори українців".
Після літургії глава УГКЦ спільно з духовенством відслужили панахиду за загиблими від Голодомору. Урочиста церемонія вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років і борців за волю України відбулася біля Тріумфальної арки в Парижі.
Глава УГКЦ перебуває у Франції з візитом, метою якого є зміцнення підтримки України. Блаженніший Святослав уже зустрівся з президентом Франції Макроном, якому подарував уламок дрона, а також міністрами внутрішніх і закордонних справ. Окрім того, виступив на академічній конференції в Бернардинському коледжі Парижа. Заплановано також низку зустрічей у межах Конференції єпископів Франції, а 5 листопада Блаженніший Святослав виступить на відкритті осінньої Пленарної асамблеї в Люрді. Після цього він очолить Божественну літургію для близько 120 французьких єпископів.
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