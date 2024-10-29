Глава УГКЦ подарував Макрону уламок дрона, збитого над Патріаршим собором

Про це йдеться на сайті Української греко-католицької церкви.

Під час зустрічі глава УГКЦ подарував президенту Макрону сувенірний уламок російського дрона, збитого над Патріаршим собором у Києві, та Послання Архиєрейського Синоду УГКЦ в Україні про війну та справедливий мир в контексті новітніх ідеологій.

Блаженніший Святослав на зустрічі відзначив активність Франції в реабілітації дітей, які були викрадені Росією і пізніше повернені в Україну. Зокрема, за підтримки Франції в Україні відкриються два реабілітаційних центри для дітей, яких повернули в Україну після вивезення до РФ.

Також предстоятель УГКЦ подякував Макрону за особливу гостинність до українських біженців та вказав на необхідність співпраці Церкви та місцевого уряду в належній інтеграції українців у французьке суспільство. Блаженніший Святослав наголосив, що більшість біженців - це жінки і діти.

"Ці молоді матері мають університетську освіту, в Україні вони працювали в престижних сферах, тому до вас прибула найкраща частина нашого народу", - наголосив глава УГКЦ.

Емманюель Макрон своєю чергою пообіцяв, що "французький уряд буде робити все можливе, щоб Україна на сильних позиціях змогла вести переговори на етапі дипломатичних переговорів про відновлення своєї територіальної цілісності та суверенітету".