"Глузування з християнства": єпископи Франції обурилися "Таємною вечерею" з трансгендерами перед початком Олімпади-2024

Імпровізацію було представлено під час відкриття Олімпіади-2024 у Парижі. Текст відозви релігійні діячі надіслали у редакцію газети Le Figaro.

Єпископи Франції висловили своє занепокоєння з церемонії, яка, "на жаль, включала сцени глузування з християнства".

Йдеться про пародію на "Таємну вечерю" - стінопис Леонардо да Вінчі із зображенням останньої трапези Христа перед стратою - з трансгендерними персонами замість апостолів і діджеєм у ролі Ісуса Христа.

"Дякуємо представникам інших релігійних конфесій, які висловили нам свою солідарність. Сьогодні вранці ми думаємо про всіх християн на всіх континентах, які постраждали від надмірності та провокації певних сцен", - наголосив французький єпископат у своєму пресрелізі.

"Ми хочемо, щоб вони (організатори Олімпади-2024, - ред.) розуміли, що олімпійське святкування виходить далеко за рамки ідеологічних упереджень кількох митців", - звернули увагу єпископи.

У цій же пародії з'явився французький співак Філіпп Катерін. Він був майже оголеним і пофарбованим у блакитний колір.

Разом з тим, єпископи подякували режисерам церемонії за "багаті на емоції чудові моменти краси та радості", що теж мали місце під час відкриття Олімпіади-2024.

Окрім католицької церкви Франції, з осудом ЛГБТ-пародії на "Таємну вечерю" виступила низка французьких правих політиків, зокрема євродепутатка, небога Марін Ле Пен Маріон Марешаль та чимало користувачів мережі.