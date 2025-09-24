Голова МАГАТЕ хоче стати генсеком ООН і прагне підтримки Трампа, - Bloomberg

За даними Bloomberg, Рафаель Маріано Гроссі прибув до столиці США наприкінці минулого місяця, думаючи не лише про Іран.

Офіційно голова Міжнародного агентства з атомної енергії прибув до Вашингтона, щоб поінформувати високопосадовців про одну з найнебезпечніших ядерних гарячих точок у світі. Неофіційно Гроссі використав цей візит, щоб підтвердити підозри дипломатів: він має намір претендувати на найвищу посаду в Організації Об’єднаних Націй.

27 серпня на невеликій пресконференції під час зустрічей з держсекретарем Марко Рубіо та спеціальним посланником Стівом Віткоффом 64-річний аргентинський дипломат став першим кандидатом, який публічно оголосив про своє прагнення стати наступником Генерального секретаря Антоніу Гутерріша.

Видання зазначає, що в умовах найсерйознішої кризи ООН за 80 років Гроссі позиціонує себе як прагматичного дипломата, здатного забезпечити фінансування з боку США. Цього тижня світові лідери зібралися у Нью-Йорку на Генеральній Асамблеї, щоб обговорити майбутнє організації з 193 країн, водночас нові держави ставлять під сумнів вплив США у багатосторонній системі.

Як зазначає видання, завдання Гроссі полягатиме у поєднанні переконання реформаторських країн у своїй здатності впроваджувати значні зміни, зокрема обмежувати право вето постійних членів Ради Безпеки. Його вміння балансувати між цими завданнями визначить шанси на посаду генерального секретаря у 2027 році.

"Мені потрібна підтримка всіх", — заявив Гроссі в інтерв’ю для ООН, заперечивши, що виступає як кандидат від США, та зазначивши, що обговорював свою кандидатуру також з дипломатами ЄС, Індії, Японії, Нігерії та Пакистану.

Вашингтонський вектор його діяльності підкреслює політичну стратегію Гроссі. За словами високопоставлених дипломатів та співробітників МАГАТЕ, його кампанія будується на сильній підтримці адміністрації Трампа та її союзників.

"Він був би величезним кроком уперед порівняно з нинішнім генеральним секретарем", — зазначив міністр енергетики США Кріс Райт, високо оцінивши підхід Гроссі до Ірану та ядерної енергетики.

Bloomberg додає, що США скоротили програми ООН у сферах клімату та різноманітності та критикують цілі сталого розвитку, вважаючи їх "розповзанням місії". Це створює незвичний альянс: прихильник багатосторонніх відносин, що очолює глобальну ядерну інспекцію, "залицяється до консервативного руху "Америка понад усе", який часто публічно висловлює недовіру до міжнародних інституцій".