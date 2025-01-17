Голова МЗС Німеччини Бербок розкритикувала уряд Шольца через затягування допомоги Україні на 3 млрд євро

Про це вона сказала у подкасті Politico.

"Німеччина в цілому зараз не розглядається як рушійна сила політики миру в Європі, і, чесно кажучи, це мене засмучує. Навіть зараз, під час виборчої кампанії, дехто надає перевагу національній перспективі — або тому, як швидко отримати кілька голосів на парламентських виборах — замість того, щоб брати на себе реальну відповідальність за забезпечення миру та свободи в Європі", - сказала Бербок.

Міністерка, яка наполягала на ухваленні пакета в 3 млрд євро, вважає нерішучим підходом Німеччини до допомоги Україні, стверджуючи, що німецький уряд втрачає довіру своїх європейських союзників: "Ця довіра не повинна знову бути зруйнована коливаннями, які можуть змусити інші країни хвилюватися, що Німеччина не підтримає їх".

Вона також різко критикувала попередні уряди Німеччини за те, що, на її думку, вони не прислухалися до попереджень щодо агресивних намірів Кремля. Зокрема, вона розкритикувала Християнсько-демократичний союз (ХДС) під керівництвом колишнього канцлера Ангели Меркель і СДПН, які раніше керували в коаліції з ХДС, за будівництво газопроводу "Північний потік-2" між Росією та Німеччиною.

"Подібно до того, як "Північний потік-2" ніколи не був суто економічним проєктом — попри те, у що довго хотіли вірити ХДС і СДПН — також не випадково, що підводні кабелі передачі даних у Балтійському морі постійно пошкоджуються", - зауважила Бербок.

На її думку, Німеччині потрібно більше інвестувати у власну безпеку, зокрема більше ніж 2% ВВП на оборону: "У кризові роки це може наближатися до трьох відсотків", - додала вона.

Очільниця МЗС Німеччини підкреслила, що прагне співпрацювати із новою адміністрацією майбутнього президента США Дональда Трампа скрізь, де це можливо, "тому що Америка залишається одним із наших найближчих партнерів і є другом протягом десятиліть".

"Але якщо в певних сферах справи ускладняться, Європа не буде збита з курсу", - зазначила Бербок.

Міністерка припустила, що Європа може навіть отримати прибуток від непередбачуваності Трампа, включаючи його нещодавню відмову не виключати використання військової сили для придбання Панамського каналу та Гренландії.

"Я щойно повернулася з конференції в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. І там такі теми, як Гренландія та Панамський канал, були центральними навіть серед наших арабських партнерів. Ви можете відчути, наскільки абсурдними здаються ці заяви багатьом, і саме ця абсурдність штовхає таких акторів, як арабські країни, ще ближче до Європи", - резюмувала вона.