Голова МЗС Великої Британії пішов на риболовлю з Джей Ді Венсом. Йому загрожує штраф $3,4 тис.

Про це пише CNN.

Минулого тижня міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі пішов на риболовлю з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом у його резиденції в англійській сільській місцевості. 13 серпня Леммі сам звернувся до британського екологічного наглядового органу за риболовлю вудкою без ліцензії – правопорушення у Великій Британії, яке може призвести до штрафу в розмірі 2500 фунтів стерлінгів ($3,4 тис.).

"Міністр закордонних справ надіслав листа до агентства з охорони навколишнього середовища із заявою про адміністративний недогляд через те, що не було отримано відповідної ліцензії на риболовлю на приватному озері в рамках дипломатичної зустрічі в Чівнінг Хаус минулого тижня. Щойно міністр закордонних справ дізнався про адміністративну помилку, він успішно придбав відповідні ліцензії на риболовлю вудочкою", - заявив речник міністерства закордонних справ.

Він також надіслав листа до агентства з охорони навколишнього середовища, повідомивши їх про помилку і пояснивши, як її виправити. Нещодавно Леммі приймав Венса в Чівнінг Хаус у своїй резиденції в південному графстві Кент, відомому як Сад Англії. Після дипломатичних зустрічей віцепрезидент залишився в країні на сімейну відпустку.

Хоча Венс критикував британський уряд за його деспотичний підхід до свободи слова, вони з Леммі провели дружню пресконференцію після незаконної риболовлі.

"На жаль, єдиною проблемою у наших особливих стосунках є те, що всі мої діти зловили рибу, а міністр закордонних справ – ні", – сказав Венс журналістам.

За даними британського інформаційного агентства PA Media, рибу, яку вони виловили, повернули до приватного озера.

Відповідно до законів, спрямованих на захист рибних запасів та забезпечення сталого рибальства в Англії та Уельсі, людям віком від 13 років потрібно мати ліцензію на вудку для лову прісноводної риби.