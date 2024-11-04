Грета Тунберг приїхала до Грузії та доєдналася до акції протесту опозиції

Про це повідомляють російська служба BBC та Эхо Кавказа.

Так, на акції було помічено шведську екоактивістку Грету Тунберг, яка приєдналася до протестувальників і заявила, що висловлює їм підтримку.

Організаторами акції виступили опозиційні об'єднання "Коаліція за зміни", "Єдність – Національний рух" та "Сильна Грузія". Лідери опозиції планують надати прихильникам план подальших дій.

У руках протестувальників були плакати "Прокинься Грузія", а також прапори Грузії, ЄС та України.