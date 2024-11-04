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Головна Світ Грета Тунберг приїхала до Грузії та доєдналася до акції протесту опозиції

Грета Тунберг приїхала до Грузії та доєдналася до акції протесту опозиції

Катерина Єсікова
4 листопада, 2024 понедiлок
19:52
Світ Ґрета Тунберг

У понеділок, 4 листопада, у Тбілісі стартувала акція протесту опозиції проти фальсифікації результатів парламентських виборів. Там помітили екоактивістку Грету Тунберг

Зміст

Про це повідомляють російська служба BBC та Эхо Кавказа.

Так, на акції було помічено шведську екоактивістку Грету Тунберг, яка приєдналася до протестувальників і заявила, що висловлює їм підтримку.

Організаторами акції виступили опозиційні об'єднання "Коаліція за зміни", "Єдність – Національний рух" та "Сильна Грузія". Лідери опозиції планують надати прихильникам план подальших дій.

У руках протестувальників були плакати "Прокинься Грузія", а також прапори Грузії, ЄС та України.

  • Експерт-міжнародник, учасник акції протесту у Грузії Гіоргій Іналішвілі розповів про акцію протестів у Грузії, яка збирається 4 листопада.
Теги:
Відео
Новини
ЄС
вибори
Грузія
Швеція
акції протестів
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