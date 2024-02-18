Греція, Кіпр і Франція заблокували закупівлю Євросоюзом турецьких байрактарів для України, - грецькі ЗМІ

Про це повідомляє грецький портал Kathimerini.

За даними видання, пропозиція, яка надійшла до компетентних органів ЄС, стосувалася постачання боєприпасів і безпілотних літальних апаратів Bayraktar турецького виробництва.

На початку тижня на засіданні Комітету з питань політики та безпеки Європейського Союзу три країни висловили свою незгоду, наклавши вето на пропозицію, яка вимагала одноголосну підтримку всіх країн-членів.

Дипломатичне джерело в Брюсселі повідомило, що постійні представництва Греції та Кіпру в ЄС вже давно мали інформацію про підготовку великого замовлення з боку Туреччини для України. Отримавши підтвердження, що мова дійсно йшла про постачання систем з третьої країни, постійні представники Греції, Кіпру та Франції миттєво відреагували на це, скасувавши процедуру.

Наразі розмір та остаточна вартість замовлення невідома, однак вартість закупівлі та інтеграції БПЛА Bayraktar TB2 становить близько 5 млн доларів.

"Греція з принципових позицій виступає за автономну європейську оборону і політику, яка робить акцент на розвитку європейської оборонної промисловості", - пояснило компетентне джерело.

За словами неназваного дипломата, вето має як геополітичні, так і економічні наслідки.

"Французи не хочуть відкривати вікно для систем озброєнь, які конкурують з їхніми, а ми не хочемо, щоб гроші платників податків підтримували турецьку оборонну промисловість", - зазначив він.