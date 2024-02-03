"Україна може отримати від Туреччини 8 дивізіонів російських С-400": Рибачук пояснив, як США може вплинути на Ердогана
Ексвіцепрем'єр-міністр України з питань європейської інтеграції, колишній шеф секретаріату президента Ющенка Олег Рибачук вважає, що США намагаються домовитись з Туреччиною про передачу російських систем ППО С-400 Україні взамін на постачання винищувачі F-35
Про це він розповів у етері Еспресо
"Ердоган забезпечив собі, напевне, останнє президентство. Я не думаю, що навіть він думає, що ще раз зможе піти на той термін. Це були найважчі перегони для нього.Він політично спокійний, тобто він може ризикувати. Та й що йому може запропонувати Путін? Не знаю", - пояснив Рибачук.
"За словами Рибачука, США намагаються переконати Туреччину передати системи ППО С-400 Україні
"Втім, я знаю, що йому може запропонувати США. Америка йому пропонує підписати контракти на постачання F-35, які зараз американці продали заклятим партнерам Туреччини по НАТО – грекам. І натомість американці очікують, що ті С-400, здається 8 дивізіонів, які Ердоган купив у Росії та які виявилися далеко не чудо-зброєю, можуть попасти в якусь третю країну, а потім – в Україну", - додав він.
- 27 січня адміністрація Джо Байдена схвалила продаж 40 нових винищувачів F-16 Туреччині після ратифікації членства Швеції у НАТО. Сума угоди становить 23 млрд доларів.
- 1 лютого Сполучені Штати офіційно підтвердили, що готові відновити програму переходу Туреччини на літаки F-35, якщо вона відмовиться від російських систем протиповітряної оборони С-300 та С-400
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