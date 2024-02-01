Туреччина може отримати F-35 у разі відмови від російських систем ППО, - Кірбі
Сполучені Штати офіційно підтвердили, що готові відновити програму переходу Туреччини на літаки F-35, якщо вона відмовиться від російських систем протиповітряної оборони С-300 та С-400
Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.
"Наша точка зору є незмінною: програма F-35 для Туреччини несумісна з її використанням (російських, – ред.) ракет С-300 та С-400",- наголосив представник Білого дому.
Він зазначив, що дискусії з турецькою стороною з цього питання продовжуються.
"І якщо Туреччина зможе владнати наші занепокоєння з цього приводу, тоді може відбутися відновлення процесу щодо її переходу до програми F-35", - додав він.
- 27 січня адміністрація Джо Байдена схвалила продаж 40 нових винищувачів F-16 Туреччині після ратифікації членства Швеції у НАТО. Сума угоди становить 23 млрд доларів.
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