Туреччина може отримати F-35 у разі відмови від російських систем ППО, - Кірбі

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.

"Наша точка зору є незмінною: програма F-35 для Туреччини несумісна з її використанням (російських, – ред.) ракет С-300 та С-400",- наголосив представник Білого дому.

Він зазначив, що дискусії з турецькою стороною з цього питання продовжуються.

"І якщо Туреччина зможе владнати наші занепокоєння з цього приводу, тоді може відбутися відновлення процесу щодо її переходу до програми F-35", - додав він.