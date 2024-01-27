Білий дім схвалив постачання Туреччині 40 нових F-16 після ратифікації членства Швеції у НАТО
Адміністрація Джо Байдена схвалила продаж 40 нових винищувачів F-16 Туреччині після ратифікації членства Швеції у НАТО. Сума угоди становить 23 млрд доларів
Про це пише ВВС.
Держдепартамент пізно ввечері в п'ятницю повідомив Конгрес США про схвалення продажу літаків на суму 23 млрд доларів, а також супутній продаж сучасних винищувачів F-35 Греції на суму 8,6 млрд доларів. Конгрес має проголосувати з цього питання.
Угода з Туреччиною включає 40 нових F-16 і обладнання для модернізації 79 літаків F-16, які вже є у країни.
Туреччина давно прагнула оновити свій парк F-16 та поставила ратифікацію членства Швеції у залежність від схвалення продажу нових літаків, пише Associated Press. Адміністрація Байдена підтримала продаж, але кілька американських законодавців висловлювали занепокоєння дотриманням прав людини у Туреччині, зазначає агентство.
- 24 січня парламент Туреччини ратифікував заявку Швеції на членство в НАТО, усунувши головну перешкоду для розширення Північноатлантичного альянсу після 20 місяців затримки.
- 25 січня Ердоган затвердив ратифікацію членства Швеції у НАТО.
- Цього ж дня Байден закликав конгрес "невідкладно" розблокувати продаж Туреччині F-16.
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