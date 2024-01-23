Турецький парламент схвалив вступ Швеції до НАТО

Про це пише Bloomberg.

На пленарному засіданні парламенту в Анкарі підтримали приєднання Швеції до НАТО 287 із 346 парламентаріїв. Тепер документ має підписати президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, перш ніж передати його в Державний департамент США у Вашингтоні.

Bloomberg зазначає, що такий крок турецького парламенту наблизив Швецію до її мети - увійти до НАТО як 32 член після подання рік і вісім місяців тому заявки, яка "ознаменувала поворот у її оборонній політиці".

Наразі Угорщина залишилась єдиною країною, яка поки що не підтримала вступу Швеції до Альянсу.

Вступ Швеції в НАТО

У 2022 році після широкомасштабного нападу РФ на Україну Швеція та Фінляндія разом подали заявки на приєднання до НАТО, але зіткнулися з неочікуваними запереченнями з боку Туреччини.

Після вступу Фінляндії в НАТО Байден закликав Туреччину й Угорщину ратифікувати заявку Швеції.

14 червня США заблокували продаж HIMARS Угорщині через перешкоджання вступу Швеції до НАТО.

5 липня США закликали Туреччину й Угорщину якнайшвидше схвалити членство Швеції в НАТО, оскільки ця країна виконала всі вимоги та зобов’язання.

9 липня президент США Джо Байден розмовляв з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом напередодні саміту НАТО у Вільнюсі, під час розмови вони обговорили вступ Швеції до НАТО.

10 липня Ердоган заявив, що Анкара схвалить вступ Швеції до НАТО після того, як для Туреччини відкриють шлях до приєднання до Європейського Союзу.

26 вересня стало відомо, що Ердоган виконає свою обіцянку ратифікувати заявку Швеції на вступ до НАТО, якщо адміністрація президента США Джо Байдена відкриє шлях до продажу винищувачів F-16 Анкарі.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон 14 жовтня заявив, що Туреччина не висуває перед його країною вимог для забезпечення ратифікації її заявки на вступ до НАТО, й очікує, що це станеться "відносно скоро".

23 жовтня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган вніс до парламенту на розгляд протокол про вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу.

26 грудня комітет із закордонних справ турецького парламенту дав свою згоду на заявку Швеції на вступ до НАТО.

CNN повідомляв, що парламент Туреччини розгляне протокол про вступ Швеції до НАТО 23 січня.