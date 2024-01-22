Парламент Туреччини планує проголосувати за вступ Швеції до НАТО цього тижня, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на високопоставленого урядовця на умовах анонімності.

"Партія справедливості та розвитку" президента Туреччини Реджепа Ердогана, яка має більшість у парламенті, буде домагатися ратифікації членства Швеції в НАТО, анонімно сказав чиновник.

Туреччина та Угорщина залишаються єдиними союзниками в блоці, які ще не ратифікували членство Швеції, і цей процес триває понад півтора року.

Очікується, що Швеція відправить сотні військових до Латвії для посилення тамтешніх сил НАТО, коли вона отримає повноправне членство в Альянсі.

Вступ Швеції в НАТО

У 2022 році після широкомасштабного нападу РФ на Україну Швеція та Фінляндія разом подали заявки на приєднання до НАТО, але зіткнулися з неочікуваними запереченнями з боку Туреччини.

Після вступу Фінляндії в НАТО Байден закликав Туреччину й Угорщину ратифікувати заявку Швеції.

14 червня США заблокували продаж HIMARS Угорщині через перешкоджання вступу Швеції до НАТО.

5 липня США закликали Туреччину й Угорщину якнайшвидше схвалити членство Швеції в НАТО, оскільки ця країна виконала всі вимоги та зобов’язання.

9 липня президент США Джо Байден розмовляв з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом напередодні саміту НАТО у Вільнюсі, під час розмови вони обговорили вступ Швеції до НАТО.

10 липня Ердоган заявив, що Анкара схвалить вступ Швеції до НАТО після того, як для Туреччини відкриють шлях до приєднання до Європейського Союзу.

26 вересня стало відомо, що Ердоган виконає свою обіцянку ратифікувати заявку Швеції на вступ до НАТО, якщо адміністрація президента США Джо Байдена відкриє шлях до продажу винищувачів F-16 Анкарі.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон 14 жовтня заявив, що Туреччина не висуває перед його країною вимог для забезпечення ратифікації її заявки на вступ до НАТО, й очікує, що це станеться "відносно скоро".

23 жовтня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вніс до парламенту на розгляд протокол про вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу.

Генсек Альянсу Єнс Столтенберг наголосив на терміновості прийняття Швеції до НАТО в листі до країн-членів.