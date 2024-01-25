Ердоган затвердив ратифікацію членства Швеції до НАТО
Президент Туреччини Реджеп Ердоган офіційно затвердив ратифікацію вступу Швеції у НАТО
Про це повідомляє агентство "Анадолу".
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підписав рішення турецького парламенту, яке ратифікує протокол про вступ Швеції до Північноатлантичного Альянсу.
Тепер Угорщина залишається єдиною державою, яка досі не схвалила приєднання Швеції
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