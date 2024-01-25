Байден закликав конгрес "невідкладно" розблокувати продаж Туреччині F-16, – Reuters

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела в адміністрації США.

"У своєму листі до топкерівників від Республіканської та Демократичної партій у міжнародних комітетах сенату й палати представників Байден закликав Конгрес "невідкладно" схвалити продаж", - наводить видання слова представника адміністрації.

При цьому уточнюється, що йдеться про можливість продажу Туреччині літаків F-16 і комплектів модернізації на суму $20 мільярдів.