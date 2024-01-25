Байден закликав конгрес "невідкладно" розблокувати продаж Туреччині F-16, – Reuters
Джо Байден надіслав листа лідерам ключових комітетів конгресу, повідомивши про свій намір розпочати формальні процедури щодо продажу винищувачів F-16 Туреччині, коли вона завершить процес приєднання Швеції до НАТО
Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела в адміністрації США.
"У своєму листі до топкерівників від Республіканської та Демократичної партій у міжнародних комітетах сенату й палати представників Байден закликав Конгрес "невідкладно" схвалити продаж", - наводить видання слова представника адміністрації.
При цьому уточнюється, що йдеться про можливість продажу Туреччині літаків F-16 і комплектів модернізації на суму $20 мільярдів.
- 24 січня парламент Туреччини ратифікував заявку Швеції на членство в НАТО, усунувши головну перешкоду для розширення Північноатлантичного альянсу після 20 місяців затримки.
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