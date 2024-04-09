Група літніх швейцарок виграла в ЄСПЛ у "кліматичній справі" проти влади

Про це повідомляє BBC News та AP News.

Група літніх швейцарок стали першими в історії, хто здобув перемогу у справі щодо клімату в Європейському суді з прав людини.

У повідомленнях зазначається, що це жінки віком близько 70 років, вони заявляли, "що їхній вік і стать роблять їх особливо вразливими до наслідків спеки, пов’язаної зі зміною клімату". І що у дні, коли особливо спекотно, вони не можуть навіть вийти з дому і звинувачували у цьому владу Швейцарії, яка не впоралась із покладеними на неї обов’язками.

Суд постановив, що Швейцарія "не виконала своїх обов'язків згідно з Конвенцією про зміну клімату", і що країна порушила право на повагу до приватного та сімейного життя.

Також судом встановлено, що «існували критичні прогалини» в політиці країни щодо боротьби зі зміною клімату, включаючи нездатність кількісно визначити скорочення парникових газів.

"Ми все ще не можемо в це повірити. Ми постійно запитуємо наших юристів: "Це правда?" - сказала одні із лідерок швейцарок Розмарі Видлер-Валті.

До жінок приєдналася і шведська активістка Грета Тунберг.

"Це лише початок судових процесів щодо клімату", - сказала вона.

Рішення суду є обов’язковим і може вплинути на законодавство 46 країн Європи.

До групи KlimaSeniorinne входить понад 2 тис. жінок. Вони розпочали справу 9 років тому, та закликали до кращого захисту здоров'я жінок у зв'язку зі зміною клімату.

Цікаво, що Європейський суд з прав людини раніше відхилив дві інші схожі справи з процесуальних підстав - гучну справу, подану португальською молоддю , а іншу - французьким мером, який намагався змусити уряди скоротити викиди парникових газів.

Тож це перший випадок, коли міжнародний суд виніс рішення щодо зміни клімату, і перше рішення, яке підтверджує, що країни зобов’язані захищати людей від наслідків їхньої діяльності.