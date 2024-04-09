Група літніх швейцарок виграла в ЄСПЛ у "кліматичній справі" проти влади
У Швейцарії група літніх жінок виграла у Європейському суді з прав людини у справі щодо глобального потепління. Вони позивалися проти влади країни
Про це повідомляє BBC News та AP News.
Група літніх швейцарок стали першими в історії, хто здобув перемогу у справі щодо клімату в Європейському суді з прав людини.
У повідомленнях зазначається, що це жінки віком близько 70 років, вони заявляли, "що їхній вік і стать роблять їх особливо вразливими до наслідків спеки, пов’язаної зі зміною клімату". І що у дні, коли особливо спекотно, вони не можуть навіть вийти з дому і звинувачували у цьому владу Швейцарії, яка не впоралась із покладеними на неї обов’язками.
Суд постановив, що Швейцарія "не виконала своїх обов'язків згідно з Конвенцією про зміну клімату", і що країна порушила право на повагу до приватного та сімейного життя.
Також судом встановлено, що «існували критичні прогалини» в політиці країни щодо боротьби зі зміною клімату, включаючи нездатність кількісно визначити скорочення парникових газів.
"Ми все ще не можемо в це повірити. Ми постійно запитуємо наших юристів: "Це правда?" - сказала одні із лідерок швейцарок Розмарі Видлер-Валті.
До жінок приєдналася і шведська активістка Грета Тунберг.
"Це лише початок судових процесів щодо клімату", - сказала вона.
Рішення суду є обов’язковим і може вплинути на законодавство 46 країн Європи.
До групи KlimaSeniorinne входить понад 2 тис. жінок. Вони розпочали справу 9 років тому, та закликали до кращого захисту здоров'я жінок у зв'язку зі зміною клімату.
Цікаво, що Європейський суд з прав людини раніше відхилив дві інші схожі справи з процесуальних підстав - гучну справу, подану португальською молоддю , а іншу - французьким мером, який намагався змусити уряди скоротити викиди парникових газів.
Тож це перший випадок, коли міжнародний суд виніс рішення щодо зміни клімату, і перше рішення, яке підтверджує, що країни зобов’язані захищати людей від наслідків їхньої діяльності.
- 9 квітня повідомлялось, що Європейська служба з питань змін клімату Copernicus заявила, що березень 2024 року побив десятий поспіль температурний рекорд, ставши найтеплішим місяцем в історії спостережень.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.87 Купівля 38.87Продаж 39.35
- EUR Купівля 42.16Продаж 42.86
- Актуальне
- Важливе