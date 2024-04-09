Кліматичні експерти б'ють на сполох, оскільки березень 2024 року встановив 10-й поспіль тепловий рекорд

Про це повідомляє The Guardian.

Згідно з даними, опублікованими у вівторок Copernicus, глобальна температура поверхні Землі в березні була на 0,1°C вищою за попередній рекорд цього місяця, встановлений у 2016 році, і на 1,68°C вищою за доіндустріальний середній показник.

Загалом за останній рік середня глобальна температура була на 1,58°C вищою за доіндустріальний рівень, що перевищує середній показник 1,5°C, встановлений як максимум у Паризькій кліматичній угоді.

Таке різке підвищення температури викликало занепокоєння у вчених щодо можливого прискорення потепління.

За словами однієї із заступників голови Міжурядової групи експертів ООН зі зміни клімату (МГЕЗК) Діани Урге-Ворсац, за останні 15 років планета потеплішала на 0,3°C, що майже вдвічі перевищує тенденцію 0,18°C за десятиліття, яка спостерігалася з 1970-х років.

"Це в межах кліматичної мінливості чи сигнал про прискорення потепління? Мене турбує, що може бути занадто пізно, якщо ми просто почекаємо, щоб побачити", - зазначила вона.

Директор Інституту космічних досліджень ім. Годдарда NASA Гевін Шмідт зазначив, що температурні рекорди б'ються щомісяця на 0,2°C.

Він додав, що серед ймовірних причин аномалії - ефект Ель-Ніньо, зменшення кількості охолоджуючих частинок двоокису сірки завдяки контролю за забрудненням, опади від виверження вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хапаї в Тонга в січні 2022 року, а також зростання сонячної активності напередодні прогнозованого максимуму сонячного сяйва.

Однак, спираючись на попередній аналіз, він заявив, що ці фактори не є достатніми для пояснення підвищення температури на 0,2 °C.

"Якщо аномалія не стабілізується до серпня - що є обґрунтованим очікуванням на основі попередніх подій Ель-Ніньо - то світ опиниться на незвіданій території.

Це може означати, що потепління планети вже фундаментально змінює роботу кліматичної системи набагато раніше, ніж очікували вчені", - пояснив Шмідт.

За словами заступниці директора Copernicus Саманти Берджесс, для того, щоб зупинити подальше потепління, необхідно якнайшвидше скоротити викиди парникових газів.