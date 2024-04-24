Грузія продовжила термін безвізового перебування для українців
Грузія збільшила термін безвізового перебування громадян України на території країни до трьох років
Про це інформує Грузія Online.
Вказано, що уряд вніс зміни до постанови №255 "Про затвердження списку країн, громадяни яких можуть в'їжджати в Грузію без візи" від 5 червня 2015 року. Відповідно до нової поправки, громадянам України дозволено в'їзд до Грузії без візи та перебування в країні протягом повних трьох років.
У лютому 2023 року термін перебування подовжували до двох років.
За даними Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців, станом на жовтень 2023 року в Грузії перебувало близько 27 тисяч українців.
- Водночас міністерство юстиції та надзвичайних ситуацій Норвегії подало до парламенту пропозицію збільшення терміну дії тимчасового колективного захисту для біженців з України із трьох до п’яти років.
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