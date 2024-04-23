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Уряд Норвегії пропонує продовжити тимчасовий захист для біженців з України до п’яти років

23 квітня, 2024 вiвторок
02:44
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Міністерство юстиції та надзвичайних ситуацій Норвегії подало до парламенту пропозицію збільшення терміну дії тимчасового колективного захисту для біженців з України із трьох до п’яти років

Про це повідомляється на сайті уряду Норвегії.

Як зазначається, пропозиція про продовження дозволу до п’яти років дасть уряду та парламенту Норвегії більше часу та можливостей для вирішення ситуації з українськими біженцями.

"Ситуація в Україні залишається непередбачуваною, і можливість продовжити дозвіл на два додаткові роки дозволить нам обирати обґрунтовані рішення у зручний для нас час", - сказала глава Міністерства юстиції та надзвичайних ситуацій Емілія Енгер Мель.

Дозволи за схемою тимчасового колективного захисту видаються терміном дії на один рік. Станом на сьогодні вони можуть бути продовжені до трьох років. У березні 2025 року термін перебування в Норвегії для перших українців, які приїхали до країни, досягне трьох років, тобто максимальну кількість років за чинним законодавством.

При ухваленні майбутніх рішень будуть враховані, серед іншого, процеси, які відбуваються в інших європейських країнах. Навіть у випадку збільшення терміну продовження тимчасового колективного захисту, може виявитися доцільним скасувати цю схему та перейти до видачі звичайних дозволів до закінчення п’ятирічного періоду, йдеться у заяві норвезького уряду.

Запропоновані зміни до закону є загальними і стосуватимуться всіх, на кого поширюється тимчасовий колективний захист. Однак на сьогодні ці зміни на практиці будуть стосуватися лише переселенців з України.

  • 22 квітня стало відомо, що Норвегія долучається до німецької ініціативи з пошуку ППО для України.
Теги:
Норвегія
допомога Україні
біженці з України
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