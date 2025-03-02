Ілон Маск підтримує вихід США з НАТО й ООН
Очільник департаменту ефективності уряду США, мільярдер, Ілон Маск підтримав вихід Сполучених Штатів із НАТО та ООН
Про це він написав у Х.
"Я погоджуюсь", – заявив Маск, коментуючи допис сенатора-республіканця Майка Лі, який закликав США вийти із НАТО, та іншу публікацію із закликом до виходу країни з ООН.
- У США законодавці від республіканців розпочали зусилля з виходу Штатів із Організації Об'єднаних Націй через стурбованість тим, що міжнародна гуманітарна та правозахисна організація не просуває американські інтереси та не відповідає порядку денному президента Дональда Трампа "Америка понад усе".
- Колишній радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Болтон попередив, що в разі переобрання Трампа на посаду президента, США можуть вийти з НАТО.
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