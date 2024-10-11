"Шанси дуже високі": ексрадник Трампа Болтон заявив, що США можуть вийти з НАТО у разі переобрання експрезидента

Про це повідомляє The Hill.

Своє твердження він аргументував попередніми заявами Трампа про недостатнє фінансування оборони країнами-членами НАТО.

"Для республіканців, які вважають, що з Трампом буде все гаразд на другому терміні - що він не відмовиться від підтримки України, що він не вийде з НАТО, що він не буде інтерпретувати Вашингтонський договір таким чином, що зробить його абсолютно марним, ... голосуйте за Трампа, якщо хочете, але, заради Бога, робіть це з відкритими очима", - закликав Болтон.

Читайте також: У NYT назвали причину неприязні Трампа до України: до цього доклав руки Путін

За його словами, ймовірність того, що США вийдуть з НАТО "дуже висока".

Ця заява пролунала на тлі нещодавніх висловлювань Трампа в Детройтському економічному клубі, де він знову підтвердив, що не гарантує захисту союзників по НАТО від російської агресії.

Ситуацію загострили також повідомлення в новій книзі Боба Вудворда про таємні контакти Трампа та Путіна після закінчення президентського терміну Трампа.

Хоча Трамп заперечує ці факти, Болтон заявив, що його не здивувала б така інформація, підкресливши потенційно шкідливий вплив таких контактів на зовнішньополітичний курс США.

"Це просто підтвердило б те, що було очевидним протягом певного часу: що Трамп вважає, що у нього чудові особисті стосунки з Володимиром Путіним", - додав він.