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Головна Світ "Шанси дуже високі": ексрадник Трампа Болтон заявив, що США можуть вийти з НАТО у разі переобрання експрезидента

"Шанси дуже високі": ексрадник Трампа Болтон заявив, що США можуть вийти з НАТО у разі переобрання експрезидента

Марія Науменко
11 жовтня, 2024 п'ятниця
19:11
Світ Джон Роберт Болтон

Колишній радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Болтон попередив, що в разі переобрання Трампа на посаду президента, США можуть вийти з НАТО

Зміст

Про це повідомляє The Hill.

Своє твердження він аргументував попередніми заявами Трампа про недостатнє фінансування оборони країнами-членами НАТО. 

"Для республіканців, які вважають, що з Трампом буде все гаразд на другому терміні - що він не відмовиться від підтримки України, що він не вийде з НАТО, що він не буде інтерпретувати Вашингтонський договір таким чином, що зробить його абсолютно марним, ... голосуйте за Трампа, якщо хочете, але, заради Бога, робіть це з відкритими очима", - закликав Болтон.

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За його словами, ймовірність того, що США вийдуть з НАТО "дуже висока".

Ця заява пролунала на тлі нещодавніх висловлювань Трампа в Детройтському економічному клубі, де він знову підтвердив, що не гарантує захисту союзників по НАТО від російської агресії.

Ситуацію загострили також повідомлення в новій книзі Боба Вудворда про таємні контакти Трампа та Путіна після закінчення президентського терміну Трампа.

Хоча Трамп заперечує ці факти, Болтон заявив, що його не здивувала б така інформація, підкресливши потенційно шкідливий вплив таких контактів на зовнішньополітичний курс США.

"Це просто підтвердило б те, що було очевидним протягом певного часу: що Трамп вважає, що у нього чудові особисті стосунки з Володимиром Путіним", - додав він.

  • Президент США Джо Байден висловив стурбованість тим, що майбутні президентські вибори можуть пройти не мирно, оскільки риторика колишнього президента Дональда Трампа може призвести до "небезпечного результату".

Теги:
Україна
вибори
політика
вибори президента
Дональд Трамп
НАТО
вибори у США
США
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