"Шанси дуже високі": ексрадник Трампа Болтон заявив, що США можуть вийти з НАТО у разі переобрання експрезидента
Колишній радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Болтон попередив, що в разі переобрання Трампа на посаду президента, США можуть вийти з НАТО
Про це повідомляє The Hill.
Своє твердження він аргументував попередніми заявами Трампа про недостатнє фінансування оборони країнами-членами НАТО.
"Для республіканців, які вважають, що з Трампом буде все гаразд на другому терміні - що він не відмовиться від підтримки України, що він не вийде з НАТО, що він не буде інтерпретувати Вашингтонський договір таким чином, що зробить його абсолютно марним, ... голосуйте за Трампа, якщо хочете, але, заради Бога, робіть це з відкритими очима", - закликав Болтон.
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За його словами, ймовірність того, що США вийдуть з НАТО "дуже висока".
Ця заява пролунала на тлі нещодавніх висловлювань Трампа в Детройтському економічному клубі, де він знову підтвердив, що не гарантує захисту союзників по НАТО від російської агресії.
Ситуацію загострили також повідомлення в новій книзі Боба Вудворда про таємні контакти Трампа та Путіна після закінчення президентського терміну Трампа.
Хоча Трамп заперечує ці факти, Болтон заявив, що його не здивувала б така інформація, підкресливши потенційно шкідливий вплив таких контактів на зовнішньополітичний курс США.
"Це просто підтвердило б те, що було очевидним протягом певного часу: що Трамп вважає, що у нього чудові особисті стосунки з Володимиром Путіним", - додав він.
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Президент США Джо Байден висловив стурбованість тим, що майбутні президентські вибори можуть пройти не мирно, оскільки риторика колишнього президента Дональда Трампа може призвести до "небезпечного результату".
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