"Я не знаю, чи буде це мирно": Байден попередив про можливі наміри Трампа, якщо йому не сподобається результат виборів у США
Президент США Джо Байден висловив стурбованість тим, що майбутні президентські вибори можуть пройти не мирно, оскільки риторика колишнього президента Дональда Трампа може призвести до "небезпечного результату"
Про це інформує Washington Post.
Виступаючи перед журналістами у п'ятницю в залі для брифінгів у Білому домі, Байден заявив, що хоча він впевнений у вільному та чесному голосуванні, він не може гарантувати його мирний характер.
"Я впевнений, що вони будуть вільними й чесними. Я не знаю, чи будуть вони мирними, - заявив Байден. - Те, що сказав Трамп, і те, що він сказав минулого разу, коли йому не сподобався результат виборів, було дуже небезпечним".
Крім того, президент згадав про відмову кандидата у віцепрезиденти Трампа, сенатора Джей Ді Венса, визнати програш колишнього президента на виборах 2020 року.
- Президент Сполучених Штатів Джо Байден 21 липня 2024 року офіційно заявив про вихід із передвиборчих перегонів.
- 21 липня Байден виклав пост, де запропонував кандидатуру Камали Гарріс на пост президента США від Демократичної партії.
- Згодом Байден пояснив, чому зняв свою кандидатуру з президентських перегонів.
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