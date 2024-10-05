"Я не знаю, чи буде це мирно": Байден попередив про можливі наміри Трампа, якщо йому не сподобається результат виборів у США

Про це інформує Washington Post.

Виступаючи перед журналістами у п'ятницю в залі для брифінгів у Білому домі, Байден заявив, що хоча він впевнений у вільному та чесному голосуванні, він не може гарантувати його мирний характер.

"Я впевнений, що вони будуть вільними й чесними. Я не знаю, чи будуть вони мирними, - заявив Байден. - Те, що сказав Трамп, і те, що він сказав минулого разу, коли йому не сподобався результат виборів, було дуже небезпечним".

Крім того, президент згадав про відмову кандидата у віцепрезиденти Трампа, сенатора Джей Ді Венса, визнати програш колишнього президента на виборах 2020 року.