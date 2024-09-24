"Є речі, важливіші за владу": Байден пояснив, чому вирішив не балотуватися в президенти США

Про це він розповів під час виступу на 79-й сесії Генасамблеї ООН.

"Заради демократії я якраз і докладав зусиль під час свого президентства. І цього літа я ухвалював для себе рішення, чи буду я висувати свою кандидатуру на пост президента США чи ні. І це було одне з найбільших рішень мого життя. Я дуже люблю свою роботу, я люблю свою країну більше. І тому я вирішив: після 50-ти років свого служіння я хотів дати дорогу іншому поколінню лідерів. І тому, дорогі колеги, ми не повинні забувати, що є певні речі, більш важливі, ніж перебувати при владі - це ваші народи. Це ваші люди, вони найбільше означають для нас", - сказав він.

Байден наголосив, що влада покликана служити своєму народові, а не навпаки.

"Ми тут для того, щоб служити цим людям, а не навпаки, тому що ми розуміємо, що майбутнє буде за тими, хто відкриє повний потенціал свого народу. Потенціал вільно дихати, любити без страху, працювати, вводити інновації - це будує вільне майбутнє. Пригадаймо цих мужніх людей, які розбивали цеглинку за цеглинкою Берлінську стіну, - які це були люди. Люди, які цінували свободу права, свободу волевиявлення, свободу висловлювань, тому ми не можемо заперечити, що світ знає правду", - сказав президент США.