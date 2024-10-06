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У NYT назвали причину неприязні Трампа до України: до цього доклав руки Путін

Марія Науменко
6 жовтня, 2024 неділя
16:11
Світ трамп путін

The New York Times стверджує, що президент Росії Володимир Путін з 2017 року активно працював над формуванням негативного ставлення до України у тодішнього президента США Дональда Трампа

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Про це інформує The New York Times.

Трамп прийшов на посаду з підозрами, що чиновники в Україні не так вже й таємно віддавали перевагу демократам. Тоді, під час їхніх перших контактів, Путін працював над тим, щоб закріпити в голові Трампа думку про те, що Україна - "це не стільки зухвала молода демократія, яка прагне глибших зв'язків із Заходом, скільки некерований російськомовний сусід, яким керують тіньові олігархи і корумповані чиновники".

У виданні зазначили, що перша телефонна розмова Трампа та Путіна 28 січня 2017 року стала початком цієї кампанії.

Трамп сам ініціював розмову про Україну, запитуючи думку Путіна. Російський президент описав Україну як корумповану країну, а Трамп, хоча й не погодився повністю, не став її захищати, визнаючи конфлікт перешкодою для покращення відносин з Росією.

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Крім того, під час зустрічі лідерів у Гамбурзі 7 липня 2017 року Трамп сказав Путіну, що його адміністрація розглядає можливість надання зброї Україні. Він запитав російського президента про його думку стосовно цього, на що Путін відповів, що "це буде помилкою", зазначивши,  що б США не дали українцям, вони проситимуть ще більше.

"Погляди, які пан Трамп розвивав у 2016 та 2017 роках, можуть, якщо він повернеться до Білого дому, сформувати політику з глибокими наслідками для стабільності Європи, майбутнього НАТО та відносин Америки з Росією", - зазначили у NYT.

У виданні також відзначили роль викрадення електронної пошти Гілларі Клінтон російськими хакерами. За даними розслідування Сенатського комітету з розвідки 2019 року, передвиборчий штаб Трампа, зокрема Пол Манафорт, поширював теорію про причетність України до цього злочину. Путін підтримав цю версію, заявивши про спробу України допомогти Клінтон на виборах 2016 року.

"Скептицизм Трампа щодо України та його підозри, що лідери країни віддають перевагу демократам, продовжують відігравати свою роль у поточній президентській кампанії. Під час дебатів з віце-президентом Камалою Гарріс минулого місяця Трамп ухилився від прямого запитання про те, чи хоче він, щоб Україна перемогла у війні", - підсумували у виданні.

  • Президент США Джо Байден висловив стурбованість тим, що майбутні президентські вибори можуть пройти не мирно, оскільки риторика колишнього президента Дональда Трампа може призвести до "небезпечного результату".

Теги:
Україна
Росія
політика
Володимир Путін
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
Росія - США
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