У Трампа було велике бажання принизити Зеленського, - Портников

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"В мене взагалі немає жодного розуміння про те, чи взагалі була узгоджена зустріч Зеленського та Трампа на момент прильоту президента України до США. Ми маємо памʼятати, що з української сторони маємо команду, яка вважає, що може все узгодити й попередньо про це повідомити. Ну бо ж не можуть же не зустрітись з Зеленським, правда? Ми тут живемо в такій самій ситуації, як і там. І от уявімо собі, що вони готували цю зустріч, не мали підтвердження, але на тлі підготовки до цієї зустрічі відбувається поїздка Зеленського на завод в Пенсильванії. Після цього Трамп просто починає біситись і вважати Зеленського зрадником", - пояснив Портников.

Журналіст наголосив, Трамп хотів показати, що президент України Володимир Зеленський має його шанувати.

"Всі ці заяви Трампа після візиту Зеленського на завод в Пенсильванії не означали скасування їхньої зустрічі. Це могло бути не підтвердженням зустрічі, яка й не була узгоджена. Що відбувається далі? Далі треба проявити силу, але і шляхетність та повагу до того, хто визнав себе переможеним. Трамп же не просто зустрівся з Зеленським. Він публікує у своїх соціальних мережах листа від Зеленського з проханням про зустріч. Немовби Зеленський просить вибачення й визнає, який Трамп великий. Після цього Трамп готовий з ним зустрітись. Втім, в інших керівників держав жодних проблем із зустріччю з Трампом не було. Ніхто не висував їм жодних претензій, не вимагав від них жодних листів й не публікував такі листи в соціальних мережах. От бажання так принизити було тільки щодо Зеленського. Трамп хотів показати, що Зеленський має його шанувати", - додав він.