Імпічмент і Tomahawk: Шамшур припустив, про що найближчим часом говоритимуть Трамп і Зеленський
Можлива зустріч Дональда Трампа з Володимиром Зеленським може свідчити про готовність Трампа встановити довірливі відносини, але за умови виконання певних вимог
Про це в ефірі Еспресо сказав дипломат, колишній посол України в США та Франції Олег Шамшур.
"Такий поспіх щодо зустрічі Трампа із Зеленським, можливо, пов'язаний із тим, що зараз Трамп відчуває вітер у вітрилах після успіху в Газі й тепер може зосередитися на українсько-російській війні. Можливо, він хоче обговорити з президентом України якісь принципові питання. Також, імовірно, буде продовжено тему щодо Tomahawk, і побачимо, чи вийде вона за межі заяв, спрямованих на те, щоб налякати Путіна", - наголосив Шамшур.
За словами дипломата, також, можливо, буде піднята й тема першого імпічменту Трампа у 2019 році - це теж може стати предметом обговорення.
"Тобто, якщо зустріч справді відбудеться, і розглядати її в контексті останніх зустрічей і, зокрема, телефонних розмов між президентами, то цілком можливо, що Трамп хоче цим показати: "Так, я готовий встановити з вами, Володимире Зеленський, певні довірливі відносини. Але для цього потрібно буде зробити те й те".
Тож, на мій погляд, такий розвиток подій виключати не варто. Адже ми вже бачили подібну поведінку Трампа в інших ситуаціях - він здатен діяти саме так", - резюмував Шамшур.
- У п'ятницю, 17 жовтня, президент України Володимир Зеленський у Вашингтоні зустрінеться з американським лідером Дональдом Трампом.
