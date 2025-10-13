Зеленський і Трамп зустрінуться у США 17 жовтня
У пʼятницю, 17 жовтня, президент України Володимир Зеленський у Вашингтоні зустрінеться з американським лідером Дональдом Трампом
Про це спершу повідомив журналіст Financial Times Крістофер Міллер.
"Президент Трамп планує зустрітися з президентом Зеленським у Вашингтоні в п'ятницю (прим. - 17 жовтня), повідомили мені троє людей, знайомих з планами", - йдеться у повідомленні.
Народний депутат України Ярослав Железняк заявив, що його джерела теж підтверджують очікування такої зустрічі.
Посолка України у США Ольга Стефанішина підтвердила Суспільному, що Володимир Зеленський відвідає США та зустрінеться з Дональдом Трампом.
Водночас очільник Офісу президента Андрій Єрмак відзвітував, що українська делегація відправилась у США. Хоча керівник ОП не вказує, що у візиті бере участь Володимир Зеленський.
"Наша делегація, очолювана прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко, разом з секретарем РНБО Рустемом Умєровим прямує до Вашингтону. Тиждень буде насичений, попереду багато роботи. На порядку денному – конкретні цілі, озвучені президентом Зеленським. Оборона: зміцнення нашої ППО та ударних можливостей; Енергетика: зміцнення стійкості перед зимою; Санкції: новий тиск на агресора", - йдеться у повідомленні.
За словами Єрмака, кінцева мета - незмінна: сталий та справедливий мир для України через примус РФ до завершення війни.
- 11 жовтня глава української держави Володимир Зеленський під час телефонної бесіди з Дональдом Трампом обговорив можливості посилення ППО в Україні.
- 12 жовтня Зеленський знову поспілкувався в телефонному режимі з Трампом. Мова знову йшла про захист енергетичних об'єктів від повітряних атак РФ.
