Зеленський і Трамп зустрінуться у США 17 жовтня

Про це спершу повідомив журналіст Financial Times Крістофер Міллер.

"Президент Трамп планує зустрітися з президентом Зеленським у Вашингтоні в п'ятницю (прим. - 17 жовтня), повідомили мені троє людей, знайомих з планами", - йдеться у повідомленні.

Народний депутат України Ярослав Железняк заявив, що його джерела теж підтверджують очікування такої зустрічі.

Посолка України у США Ольга Стефанішина підтвердила Суспільному, що Володимир Зеленський відвідає США та зустрінеться з Дональдом Трампом.

Водночас очільник Офісу президента Андрій Єрмак відзвітував, що українська делегація відправилась у США. Хоча керівник ОП не вказує, що у візиті бере участь Володимир Зеленський.

"Наша делегація, очолювана прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко, разом з секретарем РНБО Рустемом Умєровим прямує до Вашингтону. Тиждень буде насичений, попереду багато роботи. На порядку денному – конкретні цілі, озвучені президентом Зеленським. Оборона: зміцнення нашої ППО та ударних можливостей; Енергетика: зміцнення стійкості перед зимою; Санкції: новий тиск на агресора", - йдеться у повідомленні.

За словами Єрмака, кінцева мета - незмінна: сталий та справедливий мир для України через примус РФ до завершення війни.