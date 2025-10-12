Зеленський вдруге да 2 дні обговорив з Трампом, як захистити українську енергетику. І не тільки

Про це інформує пресслужба президента України.

"Щойно говорив із президентом США Дональдом Трампом, уже вдруге за два дні, і сьогодні теж була дуже продуктивна розмова. Вчора домовились щодо певної тематики на сьогодні, і якраз по всіх цих аспектах ситуації ми пройшлись", - заявив Зеленський о 16:20.

За його словами, цього разу мова зайшла про "захист життя в нашій країні, посилення – і щодо ППО, і щодо нашої стійкості, і щодо нашої далекобійності".

"Багато деталей щодо енергетики. Президент Трамп добре поінформований про все, що відбувається. Домовились продовжити нашу розмову, і команди готуються. Дякую!", - підсумував Зеленський.