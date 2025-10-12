Зеленський вдруге да 2 дні обговорив з Трампом, як захистити українську енергетику. І не тільки
У неділю, 12 жовтня 2025 року, глава української держави Володимир Зеленський знову поспілкувався в телефонному режимі з очільником США Дональдом Трампом. Й мова знову йшла про захист енергетичних об'єктів від повітряних атак РФ
Про це інформує пресслужба президента України.
"Щойно говорив із президентом США Дональдом Трампом, уже вдруге за два дні, і сьогодні теж була дуже продуктивна розмова. Вчора домовились щодо певної тематики на сьогодні, і якраз по всіх цих аспектах ситуації ми пройшлись", - заявив Зеленський о 16:20.
Читайте також: Мер Дніпра Філатов: опалювальний сезон має початися якомога пізніше
За його словами, цього разу мова зайшла про "захист життя в нашій країні, посилення – і щодо ППО, і щодо нашої стійкості, і щодо нашої далекобійності".
"Багато деталей щодо енергетики. Президент Трамп добре поінформований про все, що відбувається. Домовились продовжити нашу розмову, і команди готуються. Дякую!", - підсумував Зеленський.
- 27 вересня глава держави запевняв, що у відповідь на блекаут Києва буде блекаут Москви.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.3 Купівля 41.3Продаж 41.8
- EUR Купівля 47.85Продаж 48.58
- Актуальне
- Важливе