Мер Дніпра Філатов: опалювальний сезон має початися якомога пізніше

Про це Борис Філатов написав на своїй сторінці у Facebook.

"Опалювальний сезон повинен початися якомога пізніше і стартувати одночасно по всій країні", — наголосив Філатов.

За його словами, нинішня ситуація в енергосистемі є надзвичайно складною, тому будь-які передчасні рішення про подачу тепла можуть лише погіршити становище. Мер застеріг керівників територіальних громад від "показової турботи" та спроб виділитися раннім стартом опалення.

"Постійно тягнути ковдру на себе не вийде. Завчасно увімкнене тепло у ваших містах зробить гірше — і мешканцям, і всій країні", — зазначив очільник Дніпра.

Філатов також пояснив, що робота систем водо-, тепло- та газопостачання безпосередньо залежить від електроенергії, а тому масові знеструмлення ставлять під загрозу всю інфраструктуру.

"Це єдина взаємопов’язана система. Якщо немає світла — немає води, а без води не працює тепло. Це проста фізика", — підкреслив він.

Мер додав, що навіть найпотужніші генератори можуть підтримувати критичні об’єкти лише кілька годин і не здатні замінити стабільне енергопостачання.

" Годі перекладати відповідальність — винна лише Росія"

Окрім того, Борис Філатов звернувся до представників влади всіх рівнів із закликом припинити взаємні звинувачення через наслідки російських обстрілів та пошкодження енергетичної інфраструктури. Він зауважив, що надмірне нагнітання лише деморалізує суспільство, тоді як головне завдання влади зараз — зберегти єдність і спільно долати наслідки ворожих атак.

На завершення Філатов закликав українців відповідально підготуватися до зими, оскільки вона буде складною, але подолати труднощі можливо лише спільними зусиллями.